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Пожилой мужчина смотрит телевизор у себя дома во время самоизоляции.

Изменения, которые ждут пенсионеров и ветеранов: что решили в парламенте

© Sputnik / Николай Хижняк
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200611/30543127/izmeneniya-kotorye-zhdut-pensionerov-i-veteranov-chto-reshili-v-parlamente.html

Увеличение размера пособия и предоставление полиса обязательного медицинского страхования для некоторых категорий граждан одобрены законодателями.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Сразу несколько проектов социального характера утвердили депутаты молдавского парламента на заседании в четверг.

Медполис бесплатно для некоторых категорий граждан

Депутат-социалист Владимир Односталко представил проект с поправками к закону об обязательном медицинском страховании. По его словам, изменения коснутся граждан, вышедших на пенсию, но осуществляющий соцвыплаты в другой стране и не имеющих в Молдове бесплатного полиса медстрахования.

Пенсионер
© CC0 / Pixabay / stevepb
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"То есть этот человек на сегодняшний день лишен права получать бесплатную медпомощь у нас в стране. При том, что, во-первых, он гражданин республики, а, во-вторых, оплачивал взносы кассу социального страхования, и имеет полное конституционное право для обеспечения бесплатным медицинским полисом", - сказал законодатель.

По его словам, пока не определено точное число получателей, входящих в эту категорию граждан. Однако депутат предположил, что речь может идти о более чем тысяче человек.

"Предлагаем внести справедливость, чтобы эта категория людей получала бесплатные медицинские услуги в Молдове", - добавил Односталко.  

Выврастут пособия

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© Photo : Guvernul Republicii Moldova
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Парламентарии проголосовали сразу в двух чтениях за проект, который предусматривает увеличение ежемесячного государственного пособия с 250 до 500 леев.

"Супругам участников второй мировой войны или боевых действий в мирное время, погибших при исполнении служебных обязанностей, или умерших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, либо умерших лиц с ограниченными возможностями вследствие войны – 500 леев", - сказано в пояснительной записке к документу.

Бесплатный полис медстрахования для ветеранов

Депутаты обсудили и поправки в закон об обязательном медицинском страховании, таким образом, чтобы предоставить статус застрахованного государством лица ветеранам.  

"Проект разработан для расширение доступа к медицинским услугам ветеранов войны… Это моральное обязанность государства поддерживать по максимуму эту категорию граждан, в частности тех, кто участвовал в защите территориальной целостности Молдовы", - сказал демократ Павел Филип.

Все три законодательные инициативы объединены в один проект, который будет представлен на голосование в окончательном чтении. Предлагается, чтобы эти изменения вступили в силу с 1 июля.

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