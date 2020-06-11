Изменения, которые ждут пенсионеров и ветеранов: что решили в парламенте

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Сразу несколько проектов социального характера утвердили депутаты молдавского парламента на заседании в четверг.

Медполис бесплатно для некоторых категорий граждан

Депутат-социалист Владимир Односталко представил проект с поправками к закону об обязательном медицинском страховании. По его словам, изменения коснутся граждан, вышедших на пенсию, но осуществляющий соцвыплаты в другой стране и не имеющих в Молдове бесплатного полиса медстрахования.

"То есть этот человек на сегодняшний день лишен права получать бесплатную медпомощь у нас в стране. При том, что, во-первых, он гражданин республики, а, во-вторых, оплачивал взносы кассу социального страхования, и имеет полное конституционное право для обеспечения бесплатным медицинским полисом", - сказал законодатель.

По его словам, пока не определено точное число получателей, входящих в эту категорию граждан. Однако депутат предположил, что речь может идти о более чем тысяче человек.

"Предлагаем внести справедливость, чтобы эта категория людей получала бесплатные медицинские услуги в Молдове", - добавил Односталко.

Выврастут пособия

Парламентарии проголосовали сразу в двух чтениях за проект, который предусматривает увеличение ежемесячного государственного пособия с 250 до 500 леев.

"Супругам участников второй мировой войны или боевых действий в мирное время, погибших при исполнении служебных обязанностей, или умерших участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, либо умерших лиц с ограниченными возможностями вследствие войны – 500 леев", - сказано в пояснительной записке к документу.

Бесплатный полис медстрахования для ветеранов

Депутаты обсудили и поправки в закон об обязательном медицинском страховании, таким образом, чтобы предоставить статус застрахованного государством лица ветеранам.

"Проект разработан для расширение доступа к медицинским услугам ветеранов войны… Это моральное обязанность государства поддерживать по максимуму эту категорию граждан, в частности тех, кто участвовал в защите территориальной целостности Молдовы", - сказал демократ Павел Филип.

Все три законодательные инициативы объединены в один проект, который будет представлен на голосование в окончательном чтении. Предлагается, чтобы эти изменения вступили в силу с 1 июля.

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