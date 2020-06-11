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Медицинские работники в защитных костюмах в лаборатории по обнаружению коронавируса.

Новые данные Минздрава: в Молдове подтверждены 406 случаев коронавируса

© AP Photo / Cheng Min
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1337)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200611/30544096/novye-dannye-minzdrava-v-moldove-esche-podtverzhdennykh-sluchaev-koronavirusa.html

Общее количество подтвержденных заражений COVID-19 в Молдове, по данным Минздрава, достигло 10 тысяч 727.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 406 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, сообщили в четверг вечером в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове достигло 10 тысяч 727 человек. 

Здание министерства здравоохранения Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Количество излечившихся от коронавируса в Молдове превысило 5,9 тысячи
По данным ведомства, за последние сутки были проведены тысяча 802 теста, в том числе повторно — 403.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 20 сотрудников системы здравоохранения, в том числе у 7 врачей, 7 медсестер и 6 работников из вспомогательного персонала. Общее число вылечившихся достигло 5 тысяч 930 человек.

Минздрав сообщает еще о четырех случаях гибели пациентов от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов составило 375 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1337)

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Теги:
Молдова, случаи, коронавирус


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