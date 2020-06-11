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Вокзал.

Железнодорожный транспорт Молдовы может частично стать негосударственным

© Sputnik / Aleksey Danichev
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200611/30544484/zheleznaya-doroga-moldovy-mozhet-stat-chastnym-predpriyatiem.html

Кабинет министров изучил проект по реорганизации перевозок по стальным магистралям, изменения касаются организации пассажиропотока.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Предприятие "Железная дорога Молдовы" стоит перед перспективой реорганизации. Таким образом оно может потерять статус монополиста на рынке транспортных услуг. Такой проект одобрили на заседании правительства.

Предполагается, что материальные активы останутся в собственности государства, но перевозки пассажиров и товаров будут осуществлять частные компании.

Сигареты, изъятые на границе
© Photo : customs.gov.md
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Согласно проекту, власти будут обеспечивать развитие железнодорожной инфраструктуры и благоприятный климат для инвестиций.

Частные операторы получат доступ к перевозкам после определенной платы, которую установит правительство. За счет этих средств государство будет развивать сеть путей и подвижной состав.

Услуги по перевозке пассажиров и товаров уже будут производиться по той цене, какую назначат частные предприниматели.

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Как считают авторы проекта, он среди прочего поможет нагрузку на шоссейную инфраструктуру и защитить ее за счет сокращения потока товаров, перевозимых автомобильным транспортом.

Повышенное внимание уделяется пассажирским транспортным услугам. В связи с этим проект создает необходимую правовую основу для утверждения регламента железнодорожных пассажирских перевозок, для которых будут установлены строгие правила оказания, режим обслуживания, механизм компенсации и другие вопросы, связанные с защитой прав потребителей в этой области.

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© Photo : Căile Ferate ale Moldovei
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Чтобы обеспечить население железнодорожным пассажирским транспортом, правительство утвердит объем финансовых ресурсов для субсидирования в соответствии с потребностями компаний, определяемыми на основе исследований и анализов, проведенных железнодорожным управлением и другими заинтересованными организациями.

Операторы, которые будут участвовать в предоставлении этих услуг, будут обязаны обеспечивать надлежащий учет количества пассажиров и расстояния их поездок, чтобы максимально эффективно использовать выделенные средства.

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