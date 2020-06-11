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Дезинфекция. Архивное фото.

Примэрия города Сынджерей ушла на карантин из-за COVID-19

© Sputnik / Mihail Voskresenskiy
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1338)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200611/30544919/primeriya-goroda-syndzherey-ushla-na-karantin-iz-za-covid-19.html

Случаи коронавирусной инфекции все чаще выявляются в государственных учреждениях и в органах местной публичной власти.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Примэрия города Сынджерей была закрыта на карантин после того, как у одного из сотрудников подтвердился диагноз COVID-19.

"Закон есть закон для всех. Городская администрация будет находиться в карантине как минимум до среды следующей недели", - сообщил примар города Аркадие Ковалев на своей странице в Facebook.

Медицинские работники в защитных костюмах в лаборатории по обнаружению коронавируса.
© AP Photo / Cheng Min
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Примар призвал жителей города и района строго соблюдать профилактические меры по ограничению распространения COVID-19, поддержать усилия медиков и властей по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ковалев также подверг критике тех, кто распространяет слухи о якобы фиктивном характере эпидемии и утверждает, что "она не существует".

В настоящее время в Сынжерейском районе подтверждено 236 случаев инфицирования коронавирусом, 103 случая выздоровления и 12 летальных исходов. Под наблюдением медиков находятся 765 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1338)

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Теги:
коронавирус


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