Примэрия города Сынджерей ушла на карантин из-за COVID-19

Случаи коронавирусной инфекции все чаще выявляются в государственных учреждениях и в органах местной публичной власти.

КИШИНЕВ, 11 июн — Sputnik. Примэрия города Сынджерей была закрыта на карантин после того, как у одного из сотрудников подтвердился диагноз COVID-19.

"Закон есть закон для всех. Городская администрация будет находиться в карантине как минимум до среды следующей недели", - сообщил примар города Аркадие Ковалев на своей странице в Facebook.

Примар призвал жителей города и района строго соблюдать профилактические меры по ограничению распространения COVID-19, поддержать усилия медиков и властей по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ковалев также подверг критике тех, кто распространяет слухи о якобы фиктивном характере эпидемии и утверждает, что "она не существует".

В настоящее время в Сынжерейском районе подтверждено 236 случаев инфицирования коронавирусом, 103 случая выздоровления и 12 летальных исходов. Под наблюдением медиков находятся 765 человек.

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