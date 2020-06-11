Молдова – на пике кризиса COVID-19: какие меры предпринимает МВД

Одиннадцатый день июня текущего года был отмечен антирекордом по числу заражений коронавирусом – в МВД заявили о решительных мерах для предотвращения распространения инфекции.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Со дня введения в Молдове "красного кода" в системе здравоохранения, деятельность правоохранительных органов Молдовы была направлена на соблюдение мер карантинной безопасности на территории республики. Об этом на брифинге в четверг заявил госсекретарь МВД Молдовы Серджиу Головач.

"На данный момент порядка 10 тысяч сотрудников МВД круглосуточно вовлечены в работу по борьбе с распространения инфекции. Помимо этого, они занимаются своей приоритетной деятельностью – предотвращением случаев преступности и расследованием совершенных криминальных деяний", - отметил он.

Сотрудники МВД ежедневно работают с гражданами страны, с экономическими агентами, сообщая им об ограничениях, введенных Национальной комиссией по чрезвычайной ситуации в здравоохранении. Все ее решения, по словам госсекретаря, являются обязательными к исполнению.

"Усилия сотрудников МВД сейчас направлены на соблюдение мер эпидемической безопасности в общественных местах. Мы намерены настоятельно призывать граждан к тому, чтобы они не создавали опасность возникновения новых очагов COVID-19", - рассказал чиновник.

По его словам, сегодня нет поводов для беспокойства по поводу числа граждан, возвращающихся в страну. Если сравнить нынешние данные Пограничной полиции с показателями за аналогичный период прошлого года, получается наглядная картина. Ежедневно в Молдову возвращается порядка 2,5 – 3 тысяч человек, год назад этот показатель был равен 26-27 тысячам в сутки.

На данный момент все граждане, прибывающие на родину, обязаны заполнять эпидемиологические анкеты – такие меры предприняты в связи с повышенной опасностью "импорта" коронавируса из-за рубежа.

Пассажирам, которые пересекают государственные рубежи Молдовы проводят процедуру замера температуры тела. Не имеют права покидать территорию страны те граждане, которые по решению медиков должны находиться в режиме самоизоляции.

К сожалению, по словам госсекретаря МВД Молдовы, сегодня не соблюдают меры карантинной безопасности многочисленные жители городов и сел Молдовы

Это говорит о халатном отношении граждан к необходимости соблюдать все меры предосторожности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova