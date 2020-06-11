Президент в Дондюшанах: встреча с главой района, посещение больниц и ветеранов

Были обсуждены актуальные вопросы развития региона и социально-экономические проблемы, в том числе положение в сельском хозяйстве, ремонт дорог, водоснабжение.

КИШИНЕВ, 11 июн - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон побывал с рабочей поездкой в Дондюшанах. Там он провел встречу с председателем района Валентином Чеботарем.

"Обсудили актуальные вопросы развития региона, в том числе социально-экономические проблемы, положение в сельском хозяйстве, ремонт дорог, водоснабжение и так далее", - рассказал Додон на своей странице в Facebook.

Затем собеседники отправились в местную больницу, чтобы изучить положение дел в связи с эпидемией COVID-19. С начала кризиса в районе зафиксировано 38 случаев заражения, 27 человек излечились, двое умерли, девять пациентов проходят лечение в различных учреждениях.

Президент поблагодарил коллектив учреждения, насчитывающий более 200 работников, за усилия по охране здоровья наших сограждан и сообщил о намерении властей удвоить зарплаты всем медицинским работникам страны.

Лучшим из сотрудников Дондюшанской районной больницы вручили почетные дипломы от президента.

Президент Молдовы вручил Орден Республики еще двоим ветеранам ВОВ>>>

Президент также посетил село Покровка, где принял участие в церемонии открытия Центра семейных врачей. Здание было построено за полгода на бюджетные средства – около 150 тысяч леев. Там работают четыре медика, имеется аптека.

Позже Додон отправился в село Сударка, где возложил цветы к памятнику воинам, погибшим на полях сражений. Глава государства также поздравил двух ветеранов Великой Отечественной войны.

Василий Петрович Тихонов служил в гвардейском батальоне, оставался в рядах Красной армии до 1946 года. Этот ветеран был награжден медалью "За Победу над Германией", орденом Отечественной войны второй степени и медалью "За отвагу".

Еще один ветеран Великой Отечественной - Тимофей Александрович Которча был на фронте в марте-мае 1945 года. За проявленное в боях мужество получил медаль "За Победу над Германией" и орден Отечественной войны второй степени.

Додон вручил обоим ветеранам высшую награду нашей страны – Орден Республики, пожелал долгих лет в кругу семьи.

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