"Больные" точки приднестровской системы здравоохранения

В Минздраве Приднестровья продолжают работать над Концепцией развития здравоохранения на ближайшие шесть лет.

ТИРАСПОЛЬ, 12 июня – Sputnik. Концепция развития здравоохранения Приднестровья до 2026 года – тема, обсуждаемая уже почти год. В Минздраве в очередной раз попытались сформулировать проблемы, которые нависли над медицинской системой и которые необходимо разрешить в ближайшие несколько лет.

"На первом этапе, который рассчитан на три года, предполагается обеспечить отрасль врачами общей врачебной практики и централизовать диспетчерскую службу скорой медицинской помощи. Далее – переход на новую систему организации стационарной помощи и разукрупнение участков амбулаторной сети", - говорят в Минздраве.

Кадровый дефицит

Одна из самых острых проблем здравоохранительной системы региона - дефицит кадров. Особые сложности испытывает первичное звено медицины – участковая сеть. Педиатры и терапевты, работающие в поликлиниках, настолько загружены, что им просто не хватает времени полноценно уделить внимание пациенту, а значит, они рискуют упустить заболевание на начальном этапе его развития.

Нехватка узкопрофильных специалистов – еще одна "больная" тема, которой намерены уделить внимание. Для того, чтобы не повторялись такие случаи, как с роддом в Дубоссарах – единственного в городе, когда оба акушера-гинеколога одновременно прекратили свою работу в больнице по разным причинам, и случился коллапс – некому было оказывать помощь беременным женщинам.

Молодые кадры

Отдельный разговор – привлечение молодых специалистов. 40% врачей уже в пенсионном возрасте. Они в любую секунду могут воспользоваться своим законным правом и уйти на заслуженный отдых. А значит, практически в одночасье медицинская система может оголиться и лишиться чуть половины специалистов.

Для того, чтобы молодые люди стремились заняться своим призванием – работать в медицине, уже запущена программа ипотечного льготного кредитования в том числе для врачей. Семьи, состоящие в зарегистрированном браке, в которых один из супругов не достиг возраста 35 лет, могут получить из бюджета субсидию в размере от 50% до 70% стоимости жилья.

Также с 1 сентября 2019 года действуют новые правила при принятии на медицинский факультет Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко и в два медицинских колледжа региона. Студенты, обучающиеся бесплатно, а значит, за счет бюджета, обязуются по окончании учебы отработать вложенные в них средства. А в случае, если они все-таки решат покинуть Приднестровье, будут обязаны возместить расходы на подготовку.

Привлечение специалистов

Для привлечения в медицинскую структуру специалистов в регионе намерены увеличивать зарплаты медработникам, вкладывать в повышение квалификации врачей и расширение их компетенций, а также создавать дополнительные рабочие места посредством разукрупнения участков и оснащения поликлиник оборудованием, необходимым для проведения определенных диагностических процедур.

По словам руководителя ведомства Кристины Албул, участковые педиатры и терапевты должны будут осваивать дополнительные диагностические и лечебные функции в области кардиологии, отоларингологии, офтальмологии и неврологии. Часть обязанностей участкового врача намерены переложить на медицинских сестер. При этом произвести такие расчеты, чтобы с врачом работали минимум две медсестры.

Разгрузка стационаров

По ее мнению, все это позволит сократить число направлений к узким специалистам и уменьшить нагрузку на стационары, что стоит также среди первоочередных задач реформирования здравоохранительной системы.

"Коечный фонд очень раздут. По всем расчетам число коек нужно сократить практически в три раза для того, чтобы их содержание было рациональным в соотношении с численностью населения", - заметила Албул.

В конечном итоге, исходя из расчетов рациональной сети медицинской помощи, в регионе планируется разделить лечебно-профилактические учреждения на три уровня в зависимости от плотности населения, а также необходимым видам и объемам медицинской помощи.

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