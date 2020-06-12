Поступление молдавских абитуриентов в вузы РФ: сколько желающих подали заявки

Поступление молдавских абитуриентов в вузы РФ: как повлияла на процесс ситуация с коронавирусом, и могут ли для граждан республики увеличить количество квот, читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. В этом году от молдавских абитуриентов поступило порядка полутора тысяч заявок на зачисление в высшие учебные заведения РФ – это доказывает, что российское образование остается востребованным для жителей республики. Об этом в интервью Sputnik Молдова рассказала главный специалист представительства Россотрудничества в Молдове Наталья Сапожникова.

По ее словам, в 2020-м, как и прежде, Россия выделила для граждан Молдовы порядка 500 квот для поступления в российские вузы.

"Всего было подано порядка 1500 заявок. Эта цифра практически такая же, как и в прошлом году. То есть российское образование очень востребовано. Что касается вузов, то их количество не ограничено. Квоты в привязке к образовательным учреждениям не выделяются", - сказала собеседница.

По ее словам, в целом в программе участвуют порядка 500 российских вузов как московских, питерских, так и региональных.

Как проходит отбор?

Кандидаты на поступление в российские вузы должны пройти отборочное испытание, которое проводится по предметам в соответствии с выбранной ими специальностью.

"В этом году у нас новшество – ребята писали тестирование по двум дисциплинам. Естественно, эти два предмета зависели от выбранной ими специальности. Конкурсные испытания для бакалавров и специалистов сохранились в виде тестирования, для ординатуры, аспирантуры и магистратуры – конкурс портфолио", - отметила собеседница.

С учетом ситуации с коронавирусом нового типа в 2020-м проверка знаний осуществлялось в онлайн-режиме.

"Тестирования проводили ведущие российские вузы: Финансовый университет - по русскому языку, биологии, химии и всемирной истории, а Московский физико-технический институт – по математике и физике. Экзамены проходили с учетом конфиденциальности. Нам были предоставлены списки с процентом доверия по каждому кандидату, принимавшему участие в тестировании", - пояснила Сапожникова.

На данном этапе проводится работа по составлению листов отборочных испытаний, куда вносятся результаты тестирования и конкурса портфолио, а также готовятся списки для рабочей группы по отбору, которая формируется из сотрудников посольства, представительства Россотрудничества в Молдове и российских вузов.

По ее словам, рабочая группа, утвержденная послом России в республике, формирует два списка. "Так называемый основной список из кандидатов, на которых приходится основная цифра в 500 квот, и резервный список", - добавила Сапожникова.

Она обратила внимание, что этот резерв используется в том случае, если вдруг кто-то, кто получил квоту, но по семейным или каким другим обстоятельствам, отказывается от нее, или если появляются дополнительные квоты.

"У ребят из резервного списка есть довольно большой шанс поступить в российский вуз", - отметила она.

Когда будут известны результаты?

Говоря о том, когда абитуриенты узнают результаты отборочных испытаний, Сапожникова отметила, что прилагаются все усилия, чтобы быстрее донести информацию до кандидатов.

"Сейчас мы готовим всю необходимую документацию. Как только будет принято решение рабочей группы по каждому кандидату мы тут же сообщим им. Надеемся, что это будет конец июня – первые числа июля. Все ребята в личном кабинете на портале edu.gov.ru или future-in-russia.com обязательно узнают о решении рабочей группы через изменение статуса – отобран по квоте или не прошел. Сейчас они находятся в ожидании", - пояснила собеседница.

Могут ли для молдавских абитуриентов увеличить число квот?

Сапожникова напомнила, что единая цифра 15 тысяч квот для иностранных абитуриентов определена постановлением правительства Российской Федерации.

"На данном этапе увеличение может быть только за счет других стран. По большому счету, в конце каждой отборочной кампании в масштабе всех стран Молдове выделяют некоторое дополнительное количество квот – где-то, кто-то не приехал или отказался условно в каких-то других государствах. И всегда эти квоты заполняются", - добавила специалист.

COVID-19 и обучение в России

По словам Сапожниковой, на данном этапе пока сложно говорить о том, встретят ли День знаний будущие молдавские студенты, поступившие в российские вузы, непосредственно в России.

"Естественно, в Российской Федерации постоянно отслеживают ситуацию с коронавирусом. Но в любом случае, ребята с 1 сентября приступят к занятиям. Однако, в каком виде пройдет первый семестр или месяц обучения, вопрос пока открыт. Поедут ли они к 1 сентября в Россию, или, может, первый семестр или первый месяц полугодия будет проходить в дистанционном формате, этот вопрос пока открыт. Решение окончательное не принято", - сказала главный специалист представительства Россотрудничества в Молдове.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova