Чебан провел онлайн-встречу с директорами рынков и торговых центров Кишинева

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел две внеочередные онлайн-встречи с администраторами рынков, торговых центров, сетей магазинов и других экономических агентов столицы.

На встрече также присутствовали представители системы здравоохранения и полиции.

"Я обратился с настоятельным призывом к администраторам строго соблюдать меры по профилактике и борьбе с инфекцией COVID-19 и учитывать все положения и рекомендации Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью", - сообщил Чебан в Facebook.

Градоначальник потребовал, чтобы каждый экономический агент информировал продавцов и покупателей относительно ограничений, установленных властями, а также усилили контроль за неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических правил в торговых точках.

К тем, кто не будет выполнять решения комиссии, применят санкции. Для контроля за соблюдением правил были созданы межсекторальные комиссии, которые будут следить за ситуацией на рынках, в торговых центрах и других торговых точках, сообщил Чебан.

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