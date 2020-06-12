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Центр COVID-19

Минздрав представил новые данные по ситуации с COVID-19 в Молдове

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200612/30550035/minzdrav-predstavil-novye-dannye-po-situatsii-s-covid-19-v-moldove.html

Обнародована информация о состоянии пациентов, у которых диагностирован COVID-19 и статистика по выздоровевшим.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. К утру пятницы в Молдове подтверждены 10 тысяч 727 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Об этом заявил глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фуртунэ на пресс-конференции Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Заседание муниципального совета Кишинёва.
© Sputnik / Osmatesco
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В тяжелом состоянии находятся 344 госпитализированных пациента.

Общее число выздоровевших составило 6 тысяч 229 человек. Таким образом, число активных случаев коронавирусной инфекции составляет 4 тысячи 116 человек.

Как отметил Фуртунэ, в настоящий момент был протестирован на коронавирусную инфекцию 6 тысяч 741 работник системы здравоохранения. В настоящее время число инфицированных коронавирусом медиков составляет тысячу 847 человек, из которых 474 врача, 843 медсестры, 389 фельдшеров. Вылечились к утру пятницы тысяча 266 медиков.

 

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции в Молдове скончались 382 человека.

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Теги:
коронавирус


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