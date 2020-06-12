Генпрокуратура обеспокоена отсрочками в АП Кишинева по делу Плахотнюка

По заявлению Генеральной прокуратуры, Апелляционная палата столицы "сводит на нет" усилия правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Генеральная прокуратура публично выразила обеспокоенность в связи с продолжительными отсрочками в процессе рассмотрения в суде апелляции адвокатов Владимира Плахотнюка на заключение суда первой инстанции, которое позволило прокурорам арестовать обвиняемого заочно и объявить его в розыск.

Обращение адвокатов находится на рассмотрении в Апелляционной палате Кишинева, однако решения до сих пор не вынесено.

"Отсрочки, в преднамеренность которых мы не позволяем себе поверить, сводят на нет усилия правоохранительных органов в процессе расследования банковского мошенничества", - говорится в заявлении Генеральной прокуратуры.

Генпрокуратура отметила, что дело о банковском мошенничестве имеет большой резонанс в обществе, и задержка необъяснима в условиях, когда ответа ждут не только граждане Республики Молдова, но и внешние партнеры по развитию.

"В этих обстоятельствах позиция Апелляционной палаты Кишинева, которая в пятый раз откладывает рассмотрение и принятие решения по этому делу, оставляет место для неоднозначных толкований и оценок", - отмечается в заявлении Генпрокуратуры.

Более того, в четверг Апелляционная палата отказалась удовлетворить запрос об аресте иностранных активов Владимира Плахотнюка.

В результате "в обществе формируется ложное представление о том, что выяснение правды и привлечение всех бенефициаров банковского мошенничества к ответственности за ограбление национальной банковской системы не является приоритетом для юстиции Республики Молдова", - подчеркнула Генпрокуратура.

Прокуроры подчеркнули, что как только будет получено решение Апелляционной палаты Кишинева, все материалы, касающиеся Владимира Плахотнюка, будут направлены компетентным органам Соединенных Штатов Америки для организации выдачи обвиняемого.

Генпрокуратура подчеркнула, что строго соблюдая принцип независимости судебных органов, она намерена использовать "все доступные правовые средства" для ускорения расследования этого дела.

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