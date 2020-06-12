Сотрудники полиции будут усиленно патрулировать улицы городов и сел Молдовы

В министерстве внутренних дел Молдовы проинформировали граждан об интенсификации предпринимаемых мер в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа - патрулирование общественных мест будет усилено.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. На улицах молдавских сел и городов, в парках, на сельскохозяйственных рынках, остановках общественного транспорта теперь будут дежурить патрули, состоящие из сотрудников полиции, карабинеров и спасателей. Соответствующее решение было принято руководством МВД в связи с регистрируемым большим числом заболеваний коронавирусом нового типа в последние несколько дней.

Сотрудники правоохранительных органов будут постоянно информировать граждан об опасности, которую представляет коронавирусная инфекция, а также о санкциях, которые могут быть применены в отношении нарушителей ограничений, введенных Национальной комиссией по чрезвычайной ситуации в здравоохранении. © Sputnik / Алексей Майшев Начались поставки российского препарата от коронавируса в больницы РФ

Сотрудники полиции также будут следить за тем, как граждане Молдовы, прибывшие из-за рубежа, соблюдают двухнедельный режим домашней самоизоляции. В отношении компаний, занимающихся междугородней транспортировкой пассажиров, также будет введен строгий контроль.

Гражданам страны важно помнить, что, согласно решению Национальной комиссии по чрезвычайной ситуации в здравоохранении, по-прежнему закрытыми останутся детские игровые и спортивные площадки, зоны общественного отдыха. Запрещено проведение масштабных массовых мероприятий культурного и спортивного характера.

Не отменен запрет на нахождение в общественных местах без острой необходимости лиц в возрасте от 63 лет лет и старше.

Граждан, нарушивших предписания профильной комиссии, будут штрафовать в соответствии с положениями Кодекса об административных правонарушениях РМ. Таким образом, для физических лиц штрафы составят 22 тысячи 500 леев, а для юридических - 75 тысяч 500 леев.

В период с 17 марта по 11 июня сотрудники полиции зарегистрировали 2 тысячи 474 нарушения, связанных с несоблюдением гражданами карантинных ограничений. Общая сумма штрафов, собранных в государственный бюджет, составила более 49 миллионов леев.

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