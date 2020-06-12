Трое жителей села Буджак задержаны по подозрению в тяжком преступлении

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Трое мужчин в возрасте от 20 до 24 лет, жители села Буджак Комратского района, были задержаны по подозрению в убийстве. Об этом сообщил Генеральный инспекторат полиции.

Ранее жителями села возле пруда, который находится вблизи населенного пункта, было обнаружено тело 55-летнего мужчины.

В рамках мер по расследованию преступления сотрудниками Комратского инспектората полиции АТО Гагаузия подозреваемые в совершении преступления были задержаны в окрестностях города Комрат.

Во время допроса в полиции все трое признались в содеянном. Задержанные заявили, что встретили жертву на улице, после чего между ними возник конфликт, перешедший в драку.

Предположительно, подозреваемые избили свою жертву, а обнаружив, что мужчина не подает признаков жизни, погрузили тело на мотоцикл и вывезли к местному пруду, где попытались спрятать.

Если суд признает подозреваемх виновными, им грозит до 25 лет лишения свободы.

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