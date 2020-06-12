Могут ли в Молдове снова ввести режим ЧП: что заявил Додон

Президент Молдовы Игорь Додон прокомментировал резкий рост числа заражений коронавирусом и объяснил, могут ли в такой ситуации снова объявить режим чрезвычайного положения.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что в стране не планируется введение нового режима Чрезвычайного положения.

Выступая в ходе онлайн-трансляции "Президент отвечает", Додон рассказал, что обменялся по этому поводу мнениями с премьер-министром Ионом Кику.

По словам главы республики, в дальнейшем кабмин будет думать о необходимых мерах, которые нужно предпринять в сложившейся ситуации - "однако, в введении нового режима ЧП нет необходимости".

"Некоторые решения надо принимать. Нужно понять, где наибольший риск для заражения. Это, в первую очередь, общественный транспорт и другие людные места. Но снова приостанавливать экономическую деятельность не нужно", - считает Додон.

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Причины роста

По мнению Додона, основные причины такого роста инфицированных – снятие множества ограничений на экономическую и социальную деятельность, а также приумноженное в разы тестирование граждан.

"Мы провели большее количество тестов. Начали проверять не только людей с симптомами, но и без. Поэтому сейчас у нас очень много бессимптомных случаев COVID-19. Многие захотели провериться после того, как побывали на рынке или в других людных местах", - пояснил президент.

Как отметил Додон, не все граждане соблюдают рекомендации врачей, не везде носят маски, игнорируют социальную дистанцию.

Он высказал мнение, что общественный транспорт – один из очагов коронавируса.

"На мой взгляд, есть проблемы с общественным транспортом, полиция должна быть более активно вовлечена в контроль за соблюдением правил", - сказал глава республики.

Президент полагает, что в этой ситуации может помочь привлечение большего количества полицейских или военных. Возможно, работу общественного транспорта снова придется приостановить.

Вместе с тем, он уверен, что правительству удается держать ситуацию под контролем.

"Ситуация не вышла из-под контроля, власти всем управляют. Мы подготовлены лучше, чем были в апреле. Я был в 25 районных больницах, ситуация там показывает, что врачи готовы, они знают, как реагировать, есть кровати для инфицированных COVID-19", - сказал Додон.

В Молдове подтверждены 10 тысяч 727 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Общее число выздоровевших составило 6 тысяч 229 человек. Таким образом, число активных случаев COVID-19 составляет 4 тысячи 116 человек.

От осложнений на фоне коронавирусной инфекции в Молдове скончались 382 человека.

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