В Молдове предупреждают людей о рисках на воде: как не утонуть на водоеме

Недопущение инцидентов на озерах и реках - в приоритете: в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям при МВД Молдовы начали кампанию по информированию населения об опасностях, которые могут подстерегать купальщиков.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. На озере "Валя Морилор" в Кишиневе официально был дан старт кампании по привлечению внимания граждан к мераам предосторожности, которых необходимо придерживаться на водоемах, коих в самой столице, и за ее пределами - достаточно.

Спасатели Генерального инспектората МВД Молдовы устроили инсценировку с тонущим человеком и наглядно показали присутствующим, как именно необходимо оказать помощь тому, кто растерялся на воде и рискует погибнуть.

Специалисты медицинской службы быстрого реагирования "SMURD" продемоснтировали, как необходимо проводить реанимационные меры после того, как человека все же удалось вытащить из воды на берег.

Целью информационной кампании, запущенной МВД республики, стало сокращение численности трагических случаев, которые ежегодно уносят на водоемах страны десятки человеческих жизней. В то же время, спасатели обращают внимание граждан на недопустимость купания в ночное время, в местах, где нет спасательных станций.

"Эта информационная кампания запускается ежегодно, чтобы призвать людей к ответственности, рассказать им о рисках, которые подстерегают их на воде. Также нам важно подготовить граждан, обучить их навыкам спасения людей на воде в случае, если они заметят, что кто-то взывает о помощи", - рассказала в эфире радиостудии Sputnik Молдова пресс-секретарь Генинспектората по чрезвычайным ситуациям при МВД республики Лилиана Пушкашу.

Всего в Молдове насчитывается более 4 тысяч 200 водоемов, из них лишь на 19-ти есть специально-оборудованные спасательные станции, пляжи, созданные властями для отдыха людей. В столице Молдовы таких водоемов насчитывается десять.

По статистике молдавских спасателей, наиболее распространенными случаями гибели людей на водах, является купание в запрещенных местах там, где некому прийти на помощь, если человек начал тонуть.

Еще одной причиной, по которой наиболее часто происходят трагедии на воде, становится купание в нетрезвом виде. Другим фатальным фактором становится халатность взрослых, которые часто оставляют детей без присмотра во время отдыха на берегу реки или озера.

По данным правоохранительных органов, с начала сезона купания в республике утонули 10 человек, в том числе один ребенок.

Во избежание несчастных случаев при на водоемах сотрудники полиции дают гражданам Молдовы следующие рекомендации, которые надо неукоснительно соблюдать: