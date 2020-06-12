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Сушите сети: минсельхоз организовал рейды по отлову браконьеров

© Sputnik / Evghenii Panasenco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200612/30551710/sushite-seti-minselkhoz-organizoval-reydy-po-otlovu-brakonerov.html

Хищнический отлов рыбы на территории Молдовы запрещен, а нарушители будут обязаны заплатить немалые штрафы.

КИШИНЕВ, 12 июн — Sputnik. Борьба с незаконным ловом рыбы продолжается на всей территории Молдовы. В районе Штефан-Водэ министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды совместно с сотрудниками Инспекции по защите окружающей среды организовали рейд по выявлению браконьеров.

Рыболовная сеть.
© Sputnik / Андрей Шапран
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В результате рейда, проведенного с целью пресечения правил защиты рыбного фонда, в водоемах района были обнаружены незаконно установленные сети с рыбой разных видов.

Сети были извлечены из воды и изъяты. В отношении нарушителей законодательства составлено пять протоколов на сумму в 3 тысячи леев, кроме того, взыскан ущерб на сумму в 575 леев.

Ранее сотрудники Инспекции по охране окружающей среды совместно с пограничниками в Окнице провели рейд для борьбы с браконьерами в приграничной зоне Вережены. По их итогам двое мужчин были оштрафованы.

Во время проверки у них были изъяты две 60-метровые рыболовные сети, а также две живые щуки, которых выпустили обратно в водоем.

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Теги:
браконьерство


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