Новые ограничения в Кишиневе: мэр призвал горожан подчиниться

В Кишиневе регистрируют все больше случаев заражения коронавирусом, в связи с этим столичные власти были вынуждены вновь ограничить деятельность детских и спортивных площадок, доступ к ним ограничен лентой с надписью "Stop".

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Утро пятницы принесло жителям столицы новые печальные огорчения - столичные власти вынуждены были ввести ограничения на доступ кишиневцев и жителей столичных пригородов на спортивные и детские площадки.

Об этом заявил генеральный примар (мэр) города Ион Чебан, объяснив решение муниципалитета увеличившимся числом лабораторно-подтвержденных случаев коронавируса в столице.

"Распорядился, чтобы с сегодняшнего утра детские и спортивные площадки в парках, зеленых зонах и во дворах многоквартирных домов были закрыты и обмотаны ограждающей лентой", - уточнил столичный градоначальник. © Sputnik / Yuriy Anna Кишинев на карантине: очереди в магазины, пустынные дворы и детские площадки 13

Чебан пообещал, что власти города, равно, как и сотрудники правоохранительных органов, будут внимательно следить за соблюдением карантинных ограничений.

"Детские площадки, где существует высокий риск инфицирования коронавирусом, представляют опасность для здоровья детей.

В последнее время в этих местах скапливается большое количество людей, которые не осознают всей опасности инфекционной угрозы", - уточнил Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Генпримар попросил всех жителей муниципия, особенно родителей маленьких детей, не относиться халатно к введенным ограничениям, не подвергать себя и самых юных горожан риску инфицирования COVID-19. При этом, Чебан напомнил, что люди могут проводить время, прогуливаясь на свежем воздухе и избегая мест массового скопления людей.

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