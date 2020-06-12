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Качели огорожены по причине карантина, архивное фото.

Новые ограничения в Кишиневе: мэр призвал горожан подчиниться

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200612/30551952/novye-ogranicheniya-genpgrimar-ion-cheban-prizval-kishinevtsev-im-podchinitsya.html

В Кишиневе регистрируют все больше случаев заражения коронавирусом, в связи с этим столичные власти были вынуждены вновь ограничить деятельность детских и спортивных площадок, доступ к ним ограничен лентой с надписью "Stop".

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Утро пятницы принесло жителям столицы новые печальные огорчения - столичные власти вынуждены были ввести ограничения на доступ кишиневцев и жителей столичных пригородов на спортивные и детские площадки.

Об этом заявил генеральный примар (мэр) города Ион Чебан, объяснив решение муниципалитета увеличившимся числом лабораторно-подтвержденных случаев коронавируса в столице.

"Распорядился, чтобы с сегодняшнего утра детские и спортивные площадки в парках, зеленых зонах и во дворах многоквартирных домов были закрыты и обмотаны ограждающей лентой", - уточнил столичный градоначальник.
O stradă din Chișinău
© Sputnik / Yuriy Anna
Кишинев на карантине: очереди в магазины, пустынные дворы и детские площадки
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Чебан пообещал, что власти города, равно, как и сотрудники правоохранительных органов, будут внимательно следить за соблюдением карантинных ограничений. 

"Детские площадки, где существует высокий риск инфицирования коронавирусом, представляют опасность для здоровья детей.
В последнее время в этих местах скапливается большое количество людей, которые не осознают всей опасности инфекционной угрозы", - уточнил Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Генпримар попросил всех жителей муниципия, особенно родителей маленьких детей, не относиться халатно к введенным ограничениям, не подвергать себя и самых юных горожан риску инфицирования COVID-19. При этом, Чебан напомнил, что люди могут проводить время, прогуливаясь на свежем воздухе и избегая мест массового скопления людей.

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Теги:
ограничения, заявление, Кишинев, Ион Чебан


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