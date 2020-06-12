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Центр COVID-19 в Кишиневе.

Омбудсмен призвал граждан и власти объединить усилия для борьбы с кризисом

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1342)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200612/30552425/ombudsmen-prizval-grazhdan-i-vlasti-obedinit-usiliya-dlya-borby-s-krizisom.html

Народный адвокат обеспокоен развитием эпидемиологической ситуацией в Молдове и состоянием системы здравоохранения.

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Омбудсмен Михай Которобай призвал граждан Молдовы и власти республики объединить усилия в борьбе с распространением коронавируса нового типа, передает пресс-служба офиса народного адвоката.

В организации сообщили, что существенный рост случаев инфицирования COVID-19 в последние дни свидетельствует о том, что ответные меры властей не соответствовали масштабам кризиса.

Которобай призывает граждан строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, чтобы положить конец распространению коронавируса.

"Меры послабления необходимо правильно понимать. Угроза заражения не исчезла. Необходимо быть осторожными и ответственными по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих", - отметил народный адвокат.   

Центр COVID-19
© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Минздрав представил новые данные по ситуации с COVID-19 в Молдове
Омбудсмен подчеркнул, что власти не смогут предотвратить распространение инфекции, если население продолжит демонстрировать беспечность. По его словам, в том числе поэтому в Молдове накануне были зарегистрированы 402 случая заболевания. В этом случае республика рискует оказаться красной зоной, закрытой от внешнего мира.

К утру пятницы в Молдове зафиксированы 10 тысяч 727 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Общее число выздоровевших составило 6 тысяч 229 человек, а от осложнений на фоне коронавирусной инфекции в Молдове скончались 382 человека.

Таким образом, число активных случаев коронавирусной инфекции составляет 4 тысячи 116 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1342)

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