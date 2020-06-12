Омбудсмен призвал граждан и власти объединить усилия для борьбы с кризисом

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Омбудсмен Михай Которобай призвал граждан Молдовы и власти республики объединить усилия в борьбе с распространением коронавируса нового типа, передает пресс-служба офиса народного адвоката.
В организации сообщили, что существенный рост случаев инфицирования COVID-19 в последние дни свидетельствует о том, что ответные меры властей не соответствовали масштабам кризиса.
Которобай призывает граждан строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, чтобы положить конец распространению коронавируса.
"Меры послабления необходимо правильно понимать. Угроза заражения не исчезла. Необходимо быть осторожными и ответственными по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих", - отметил народный адвокат.
К утру пятницы в Молдове зафиксированы 10 тысяч 727 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Общее число выздоровевших составило 6 тысяч 229 человек, а от осложнений на фоне коронавирусной инфекции в Молдове скончались 382 человека.
Таким образом, число активных случаев коронавирусной инфекции составляет 4 тысячи 116 человек.
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