Омбудсмен призвал граждан и власти объединить усилия для борьбы с кризисом

КИШИНЕВ, 12 июн – Sputnik. Омбудсмен Михай Которобай призвал граждан Молдовы и власти республики объединить усилия в борьбе с распространением коронавируса нового типа, передает пресс-служба офиса народного адвоката.

В организации сообщили, что существенный рост случаев инфицирования COVID-19 в последние дни свидетельствует о том, что ответные меры властей не соответствовали масштабам кризиса.

Которобай призывает граждан строго соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, чтобы положить конец распространению коронавируса.

"Меры послабления необходимо правильно понимать. Угроза заражения не исчезла. Необходимо быть осторожными и ответственными по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих", - отметил народный адвокат.

Омбудсмен подчеркнул, что власти не смогут предотвратить распространение инфекции, если население продолжит демонстрировать беспечность. По его словам, в том числе поэтому в Молдове накануне были зарегистрированы 402 случая заболевания. В этом случае республика рискует оказаться красной зоной, закрытой от внешнего мира.

К утру пятницы в Молдове зафиксированы 10 тысяч 727 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Общее число выздоровевших составило 6 тысяч 229 человек, а от осложнений на фоне коронавирусной инфекции в Молдове скончались 382 человека.

Таким образом, число активных случаев коронавирусной инфекции составляет 4 тысячи 116 человек.

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