Ряд аптек и парикмахерских в Молдове вновь не работают: в чем причина

Визиты, внезапно проведенные представителями контролирующих органов государства, выявили ряд грубых нарушений карантинного режима, из-за чего работа ряда единиц торговли и обслуживания была приостановлена.

КИШИНЕВ, 12 июн - Spuntik. За последние несколько дней в Молдове провели проверку в 280 аптеках и и салонах красоты, в результате чего 23 из них были вновь закрыты. Об этом заявил глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фурутунэ.

Ряд экономических агентов в Молдове были оштрафованы, в отношении других социально-значимых учреждений, осуществляющих коммерческую деятельность, также могут быть применены подобные меры пресечения, если они продолжат нарушать карантинные ограничения, которые предписаны им в работе.

"По-другому некоторые просто не понимают. Собственники некоторых компаний ошибочно поняли послабления, введенные властями", - уточнил Фуртунэ.

Решение о проведении внезапных проверок чиновники приняли на уходящей неделе на совместном заседании с представителями Минздрава, МВД, Национального агентства общественного здравоохранения, Нацагентства по продовольственной безопасности.

Салоны красоты и парикмахерские возобновили свою работу 16 мая. Соответствующее разрешение было дано Комиссией по чрезвычайной ситуации в здравоохранении. Однако, как мастера, так и клиенты должны знать о правилах, без которых посетить салон красоты будет невозможно.

Постричься или уложить волосы можно по предварительной записи. Явиться предстоит в строго указанное время, а при входе в помещение предписано измерять посетителям температуру тела и проводить визуальный осмотр - нет ли у человека симптомов ОРВИ.

На входе в салон каждый клиент обязан обработать руки дезинфицирующим гелем.

Кресла, в которых их обслуживают, должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, а помещение салона раз в два часа предстоит проветривать, поверхности следует обрабатывать дезинфицирующими средствами.

Есть ряд требований и к стилистам и парикмахерам - они должны быть в защитных халатах, резиновых перчатках и медицинских масках, которые следует постоянно менять.

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