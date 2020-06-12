Ряд аптек и парикмахерских в Молдове вновь не работают: в чем причина

КИШИНЕВ, 12 июн - Spuntik. За последние несколько дней в Молдове провели проверку в 280 аптеках и и салонах красоты, в результате чего 23 из них были вновь закрыты. Об этом заявил глава Национального агентства общественного здоровья Николай Фурутунэ.
Ряд экономических агентов в Молдове были оштрафованы, в отношении других социально-значимых учреждений, осуществляющих коммерческую деятельность, также могут быть применены подобные меры пресечения, если они продолжат нарушать карантинные ограничения, которые предписаны им в работе.
"По-другому некоторые просто не понимают. Собственники некоторых компаний ошибочно поняли послабления, введенные властями", - уточнил Фуртунэ.
Салоны красоты и парикмахерские возобновили свою работу 16 мая. Соответствующее разрешение было дано Комиссией по чрезвычайной ситуации в здравоохранении. Однако, как мастера, так и клиенты должны знать о правилах, без которых посетить салон красоты будет невозможно.
Постричься или уложить волосы можно по предварительной записи. Явиться предстоит в строго указанное время, а при входе в помещение предписано измерять посетителям температуру тела и проводить визуальный осмотр - нет ли у человека симптомов ОРВИ.
На входе в салон каждый клиент обязан обработать руки дезинфицирующим гелем.
Кресла, в которых их обслуживают, должны находиться на расстоянии не менее двух метров друг от друга, а помещение салона раз в два часа предстоит проветривать, поверхности следует обрабатывать дезинфицирующими средствами.
Есть ряд требований и к стилистам и парикмахерам - они должны быть в защитных халатах, резиновых перчатках и медицинских масках, которые следует постоянно менять.
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