В Кишиневе больше нет притона для бездомных детей, их отправили в родные села

Проблема малолетних без семейного крова над головой остро стоит в Кишиневе, одним из излюбленных ими мест обитания было полуразрушенное здание раздевалки на заброшенной территории Республиканского стадиона, теперь пристанище полностью ликвидировано столичными властями.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. По решению отцов города на территории бывшей спортивной арены был полностью завершен демонтаж строения, в течение долгого времени служившего временным "домом" для группы подростков-беспризорников, которые жили там в стихийно сколоченной общине и зарабатывали преимущественно попрошайничеством.

Возможность демонтажа здания бывшей стадионной раздевалки удалось обеспечить, лишь вызвав экипаж полиции, поскольку тинейджеры старались всячески помешать сносу их импровизированного жилища.

На данный момент правоохранительные органы занимаются доставкой детей в их родные села, где за каждым из них будет следить социальный работник и инспектор полиции.

Проблема притона на территории бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе существовала еще с конца прошлого года.

Правоохранители установили, что подростки периодически сбегали из дома, отправляясь попрошайничать в Кишинев, их неоднократно останавливали на улицах молдавской столицы за вызывающее и антисоциальное поведение.

Беглецов всякий раз возвращали под конвоем к месту их жительства в родные населенные пункты. Однако все усилия полицейских оказывались тщетными - гавроши вновь убегали.

Ранее эту территорию хотели отдать под строительство посольства США, однако власти страны предложили дипломатическому ведомству выбрать другой участок под возведение представительства.

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