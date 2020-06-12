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Республиканский стадион в Кишиневе, архивное фото.

В Кишиневе больше нет притона для бездомных детей, их отправили в родные села

Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200612/30554183/v-kishineve-bolshe-net-pritona-dlya-bezdomnykh-detey-otpravili-v-rodnye-sela.html

Проблема малолетних без семейного крова над головой остро стоит в Кишиневе, одним из излюбленных ими мест обитания было полуразрушенное здание раздевалки на заброшенной территории Республиканского стадиона, теперь пристанище полностью ликвидировано столичными властями.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. По решению отцов города на территории бывшей спортивной арены был полностью завершен демонтаж строения, в течение долгого времени служившего временным "домом" для группы подростков-беспризорников, которые жили там в стихийно сколоченной общине и зарабатывали преимущественно попрошайничеством. 

Возможность демонтажа здания бывшей стадионной раздевалки удалось обеспечить, лишь вызвав экипаж полиции, поскольку тинейджеры старались всячески помешать сносу их импровизированного жилища.

Cerșetor
© Sputnik / Илья Питалев
Попрошайки на улицах Кишинева: детей учат, как "зарабатывать" деньги
На данный момент правоохранительные органы занимаются доставкой детей в их родные села, где за каждым из них будет следить социальный работник и инспектор полиции.

Проблема притона на территории бывшего Республиканского стадиона в Кишиневе существовала еще с конца прошлого года.

Правоохранители установили, что подростки периодически сбегали из дома, отправляясь попрошайничать в Кишинев, их неоднократно останавливали на улицах молдавской столицы за вызывающее и антисоциальное поведение. 

Беглецов всякий раз возвращали под конвоем к месту их жительства в родные населенные пункты. Однако все усилия полицейских оказывались тщетными - гавроши вновь убегали.

Ранее эту территорию хотели отдать под строительство посольства США, однако власти страны предложили дипломатическому ведомству выбрать другой участок под возведение представительства.

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Теги:
Кишинев, ликвидация, притон, дети, бездомные


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