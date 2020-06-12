Новые данные Минздрава: в Молдове зарегистрированы еще 366 случаев COVID-19

Общее количество подтвержденных заражений коронавирусом, таким образом, достигло в республике 11 тысяч 93.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 366 лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, сообщили в пятницу вечером в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове достигло 11 тысяч 93 человек, а активных случаев заражения — 4 тысяч 480.

По данным ведомства, за последние сутки были проведены тысяча 646 тестов, в том числе повторно — 242.

Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвердился и у 21 сотрудника системы здравоохранения. За сутки от COVID-19 вылечились еще 157 пациентов, общее число выписанных после терапии достигло 6 тысяч 229 человек.

Минздрав сообщает еще о 10 случаях гибели пациентов от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов составило 385.

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