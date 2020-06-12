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В Тирасполе отметили День Роcсиии

С Россией в сердце: праздничные мероприятия прошли в Приднестровье

© Photo : Facebook / Ирина Мишина
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200612/30556602/s-rossiey-v-serdtse-kak-v-pridnestrove-otmechayut-glavnyy-rossiyskiy-prazdnik.html

Несмотря на режим ЧП, который до сих пор действует в регионе в связи с пандемией, мероприятия ко Дня России все-таки состоялись.

ТИРАСПОЛЬ, 12 июня – Sputnik. В Тирасполе на театральной площади Союз русских общин (СРО) Приднестровья при поддержке представительства Россотрудничества в Молдове провел праздничную акцию "С Россией в сердце".

"В этом году из-за пандемии, конечно же, совсем другой формат мероприятий. Но все равно этот праздник для нас один из любимых, и мы решились на такой формат, чтобы создать праздничное настроение, чтобы обозначить День России", - рассказала корреспонденту Sputnik председатель СРО Виорика Кохтарева.

Празднование Дня России в Москве .
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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У здания Приднестровского государственного драматического театра им. Н.С. Аронецкой представители русских общин и молодые ребята-волонтеры исполнили гимн России, развернув большое полотно российского флага. Они раздавали бело-сине-красные ленточки прохожим и автомобилистам. При этом, безусловно, соблюдая все нормы санитарной безопасности.

В этот же день гуманитарную помощь от Россотрудничества передали одному из тираспольских домов-интернатов. Персонал и подопечные получили в подарок стиральную машину, большой запас стирального порошка, а также инвалидную коляску.

"Мы подарили то, о чем нас попросила администрация интерната, понимая, в чем нуждается учреждение. И мы рады помочь. Там живут также наши соотечественники с особыми жизненными потребностями, требующие особого ухода", - отметил координатор проектов Россотрудничества в Приднестровье Николай Журавлев.

Воспитанникам и коллективу дома-интерната вручили ленточки, и поздравили с государственным праздником – Днем России.

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Теги:
День России, Приднестровье


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