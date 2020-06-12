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Волонтеры Победы Приднестровья развернули флаг России на вершине днестровского утеса у Башни ветров в селе Строенцы.

Ко Дню России: бело-сине-красный триколор реял на вершине "Башни ветров"

© Photo : ВКонтакте / Волонтёры Победы. Приднестровье
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200612/30557133/ko-dnyu-rossii-rossiyskiy-flag-reyal-na-vershine-bashni-vetrov-v-stroentsakh.html

Приднестровские "Волонтеры Победы" придумали необычное поздравление с праздником и опубликовали видео своей акции.

ТИРАСПОЛЬ, 12 июня – Sputnik. Флаг России был развернут на вершине днестровского утеса у знаменитой "Башни ветров" в селе Строенцы Рыбницкого района.

Весьма символичный жест получился. Ведь там - знаковое историческое место, связанное с именем героя Отечественной войны 1812 года светлейшего князя, генерал-фельдмаршала Петра Витгенштейна.

Памятник архитектуры и истории имеет форму беседки. Расположен он на высоком и крутом утесе над рекой Днестр. Высота мемориального сооружения - пять метров. Оно является архитектурной доминантой окружающей территории. Памятник поднят в 1870 году Эмилией Витгенштейн-Трубецкой в память об отце. В XIX веке это село принадлежало Петру Витгенштейну и его потомкам.

Приднестровские "Волонтеры Победы" влились во всероссийский флешмоб "Флаги России. 12 июня".  Его суть проста – размещение бело-сине-красных триколоров в окнах и на балконах домов, в знаковых и необычных местах.

"Приднестровье не мыслит себя вне России. У нас 12 июня официально определено в качестве памятного дня", – отметил координатор Международной команды волонтеров 75-летия Победы в Приднестровье Евгений Назаренко.

Флешмоб проведен при поддержке Контактного центра Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко во взаимодействии с Россотрудничеством.

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Теги:
День России, День России, Приднестровье


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