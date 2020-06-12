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Ремонт на бульваре Штефана чел Маре.

Ремонт центральной улицы Кишинева: экспертиза будет направлена в прокуратуру

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200612/30558143/remont-bulvara-shtefana-chel-mare-ekspertiza-budet-napravlena-v-genprokuraturu.html

Руководитель кишиневской администрации распорядился оценить качество дорожных работ на главной улице столицы. Результаты оказались неутешительными.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Градоначальник Ион Чебан направит в генеральную прокуратуру данные анализа проведенной реабилитации столичного бульвара Штефана чел Маре. Об этом примар сообщил в пятницу.

По словам руководителя кишиневской администрации, спустя всего несколько лет после завершения ремонта, центральная транспортная артерия уже оказалась в плачевном состоянии. 

Чебан рассказал, что на момент проведения экспертизы — с ноября 2019 по март 2020 года — на всем бульваре Штефана чел Маре было зафиксировано 1752 метра борозд, около 4800 метров поперечных и продольных трещин. Мэр добавил, сославшись на экспертов, что ситуация продолжит ухудшаться из-за повышенных температур.

По словам примара, это произошло, поскольку пропорции смешивания материалов не были соблюдены, гравий был уложен неоднородно, характеристики битумного слоя не соблюдались и т.д.

Примар Кишинева Ион Чебан.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Чебан подчеркнул, что виновата прежде всего, компания, которая выполнила работы, теперь, однако, она неплатежеспособна. Он добавил, что за плачевное состояние бульвара несет ответственность также предприятие, которое отслеживало и проверяло работы на каждом этапе. Не в последнюю очередь виновата примэрия Кишинева.

В итоге по словам градоначальника, он склонен полагать, что все было сделано намеренно, потому что эта компания уже проводила работы в столице:

"Мы представим отчет по экспертизе на следующей неделе в Генеральную прокуратуру, и виновные должны будут ответить".

Экспертиза реабилитации транспортной артерии была проведена по инициативе градоначальника компанией F.Ș.P ,,Universinj" S.R.L, которая на втором этапе изучения работ заключила договор с Дорожным научно-исследовательским институтом Республики Беларусь.

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