Часть ограничений возвращается: кабмин одобрил новые противоэпидемические меры

Правительство утвердило очередные действия для того, чтобы предотвратить ухудшение ситуации, связанной с распространением коронавируса.

КИШИНЕВ, 12 июн - Sputnik. Кабмин одобрил в пятницу изменение программы работы подведомственных правительству учреждений. Вместе с тем премьер Ион Кику рекомендовал руководству Кишинева и Бельц адаптировать расписание общественного транспорта под новый график работы чиновников.

По словам главы правительства, пандемия не миновала, поэтому власти должны вернуться к ряду мер мер, которые действовали во время режима чрезвычайного положения.

Кику подчеркнул, что рост количества заражений обусловлен с одной стороны безответственностью граждан и политиков, а с другой - повышением количества тестов и лабораторий.

В этому смысле он отметил, что график работы государственных органов будет изменен в целях сокращения пассажиропотока в определенное время суток. Таки образом, согласно решению кабинета министров, с 15 июня подведомственные правительству учреждения обязаны привлекать только тех сотрудников, чье присутствие строго необходимо для работы. Вызываемые на службу будут чередоваться каждые две недели.

Вместе с тем Кику рекомендовал руководству Кишинева и Бельц разработать специальный режим работы общественного транспорта, так как он является одним из источников распространения вируса.

"Чтобы сократить пассажиропоток в общественном транспорте, он должен работать несколько часов утром и несколько часов вечером", - добавил премьер.

Для контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм, по словам Кику, будет увеличено и присутствие на улицах страны сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, власти намерены открыть дополнительные COVID-центры в республике.

Тем не менее, сказал глава правительства, экономическая активность будет и далее возобновляться, иначе, по его словам, граждане останутся без средств к существованию, а государство будет неспособно в этом случае выплачивать пособия и пенсии.

"С понедельника даже область HoReCa (гостинично-ресторанный бизнес) возобновит работу, но в соответствии с инструкциями, разработанными комиссией", - добавил премьер.

По состоянию на пятницу общее количество официально диагностированных COVID-19 в Молдове достигло 11 тысяч 93 человек, активных случаев заражения — 4 тысяч 480. За время пандемии от осложнений, связанных с COVID-19, скончались 385 пациентов, а выздоровели 6 тысяч 229.

В республике действует режим чрезвычайного положения в области здравоохранения. ЧП предварительно продлится до конца июня текущего года.

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