Пандемия, как приговор: смогут ли граждане Молдовы путешествовать

Профессиональный путешественник из Молдовы Алексей Иванцов рассказал корреспонденту Sputnik о том, как могут быть пересмотрены пункты назначения для отдыха граждан республики в связи коронавирусом.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. Любители путешествий всегда куда-то собираются даже в самые тяжелые времена. Несмотря на угрозу вируса нового типа, жители Молдовы стремятся увидеть все новое и неизведанное, желают полноценной жизни, необремененной переживаниями и страхами.

Корреспондент Sputnik Молдова решил поинтересоваться: смогут ли жители страны в нынешнем году все же побаловать себя заграничным отдыхом, понежиться на солнышке и "просолить" себя морской водой. Ответ на этот вопрос дал путешественник, уроженец Молдовы Алексей Иванцов.

"Для молдавских граждан путешествия становятся сложными на данный момент, остается надеяться, что вирусная угроза отступит и путешествовать им станет проще", - рассказал собеседник. © Ruptly Архитектор придумал универсальный транспорт для путешествий - видео

В отличие от предыдущих лет, когда многие массово направлялись в Болгарию и Турцию, в нынешнем сезоне, если вирусная угроза в стране немного спадет, жители республики могут поехать отдыхать на давно забытые, но не менее прекрасные курорты – на черноморское побережье Грузии, отметил Иванцов.

Те же, кто не ограничен в финансах могут позволить себе отправиться на Азорские острова. Эти два направления, по словам путешественника, могут быть востребованными, поскольку там минимальной является угроза инфицирования коронавирусом нового типа.

"Что же касается Грузии, то есть еще один плюс. Эта страна очень гостеприимная и душевна, особенно для жителей Молдовы. Вопрос лишь в логистике. Туда добраться сложно, нет прямых авиарейсов", - уточнил Иванцов.

На Азорских островах отдых обеспеченных граждан Молдовы станет возможным потому, что там были своевременно введены жесткие меры карантина. Сейчас эти курорты готовы к приему туристов в отличие от стран традиционного отдыха молдаван.

Поездки на традиционные для выходцев из Молдовы курорты пока остаются под большим знаком вопроса – пока точно неизвестно, готовы ли будут власти Турции и Болгарии принимать граждан нашей республики, которая находится топе европейских стран по числу заболевших COVID-19 на один миллион населения.

"Ограничения, которые будут введены в отелях типа обслуживания «все включено», могут сильно напрягать психологически наших соотечественников. За время пандемии людей научили бояться и опасаться друг друга, эта ситуация сказывается на их поведении и психологическом состоянии на курортах", - рассказал Иванцов.

Путешественник уверен: многие граждане республики предпочтут внутренний туризм, наслаждаясь красотами молдавских природных ландшафтов. Не многие решатся в сложившейся ситуации выезжать за рубеж, подвергая опасности здоровье близких людей.

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