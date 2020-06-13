В Приднестровье работают над мерами профилактики вируса в школах и детсадах

ТИРАСПОЛЬ, 13 июня – Sputnik. На заседании межведомственной комиссии Приднестровья рассмотрели рекомендации по профилактике коронавируса в школах и детсадах, которые были представлены Республиканским центром гигиены и эпидемиологии.

"В случае продления карантина нам необходимо сделать так, чтобы риск распространения COVID-19 был максимально снижен", - отметила и.о. министра здравоохранения Кристина Албул.

Исходя из предложений, перед открытием школ и детских садов в помещениях будет проводиться генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Сохранится обработка рук кожными антисептиками, а также утренние осмотры с обязательным измерением температуры. При выявлении признаков респираторных заболеваний дети будут изолированы до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи. Извещения о случаях с подозрением на коронавирусную инфекцию будут направлять в территориальные санэпидемстанции.

На заседании отметили, что во многих учебных и дошкольных заведениях, особенно располагающихся в сельской местности, ощущается недостаток медицинского персонала, в частности медсестер.

"Для решения этой проблемы было предложено распределить в учреждения выпускников Тираспольского и Бендерского медицинских колледжей. Это позволит не допустить перебоев в ежедневных осмотрах детей и сотрудников", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Образовательные организации также должны будут пересмотреть режим работы, изменив время начала уроков и выхода на прогулку. Цель - максимального разобщить детей из разных групп и классов.

Запретят и проведение продленных групп, состоящих из детей разных классов. Обычно такие занятия посещают по 30 человек. Такое количество школьников из разных классов в одной группе теперь будет недопустимо.

Планируется детально проработать и вопрос функционирования кружков по интересам с участием детей из разных групп и классов. Республиканскому центру гигиены и эпидемиологии поручено разработать рекомендации по организации их работы.

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