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В Приднестровье работают над мерами профилактики вируса в школах и детсадах

© REUTERS / Yves Herman
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200613/30557743/v-pridnestrove-rabotayut-nad-merami-profilaktiki-virusa-v-shkolakh-i-detsadakh.html

В регионе намереваются внедрить рекомендации, которые позволят минимизировать риски заражения инфекцией в образовательных учреждениях.

ТИРАСПОЛЬ, 13 июня – Sputnik. На заседании межведомственной комиссии Приднестровья рассмотрели рекомендации по профилактике коронавируса в школах и детсадах, которые были представлены Республиканским центром гигиены и эпидемиологии.

"В случае продления карантина нам необходимо сделать так, чтобы риск распространения COVID-19 был максимально снижен", - отметила и.о. министра здравоохранения Кристина Албул.

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Исходя из предложений, перед открытием школ и детских садов в помещениях будет проводиться генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму. Сохранится обработка рук кожными антисептиками, а также утренние осмотры с обязательным измерением температуры. При выявлении признаков респираторных заболеваний дети будут изолированы до прихода родителей или приезда бригады скорой помощи. Извещения о случаях с подозрением на коронавирусную инфекцию будут направлять в территориальные санэпидемстанции.

На заседании отметили, что во многих учебных и дошкольных заведениях, особенно располагающихся в сельской местности, ощущается недостаток медицинского персонала, в частности медсестер.

"Для решения этой проблемы было предложено распределить в учреждения выпускников Тираспольского и Бендерского медицинских колледжей. Это позволит не допустить перебоев в ежедневных осмотрах детей и сотрудников", - сообщили в пресс-службе Минздрава.

Образовательные организации также должны будут пересмотреть режим работы, изменив время начала уроков и выхода на прогулку. Цель - максимального разобщить детей из разных групп и классов.

Запретят и проведение продленных групп, состоящих из детей разных классов. Обычно такие занятия посещают по 30 человек. Такое количество школьников из разных классов в одной группе теперь будет недопустимо.

Планируется детально проработать и вопрос функционирования кружков по интересам с участием детей из разных групп и классов. Республиканскому центру гигиены и эпидемиологии поручено разработать рекомендации по организации их работы.

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Теги:
детские сады, школа, профилактика, Приднестровье


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