Будет ли ходить общественный транспорт в Кишиневе в субботу и воскресенье

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Троллейбусы и автобусы не будут ездить в Кишиневе 14 июня. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"Такая мера принята в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19 среди жителей муниципия Кишинев. С понедельника троллейбусы и автобусы возобновят работу в привычном режиме", - подчеркнули в мэрии.

В субботу общественный транспорт ходить будет, так как 13 июня - рабочий день. Это следует из постановления правительства республики.

© Sputnik / Moldova График отработки простоя

С 17 марта по 14 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая введен режим ЧП в области здравоохранения.

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