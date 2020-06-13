09:45 13 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.22
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Кишинев выходит из режима ЧП

Будет ли ходить общественный транспорт в Кишиневе в субботу и воскресенье

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
Получить короткую ссылку
55320
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200613/30562588/budet-li-khodit-obschestvennyy-transport-chisinau-subbotu-i-voskresene.html

В столичной администрации уточнили график работы муниципального общественного транспорта на выходные.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Троллейбусы и автобусы не будут ездить в Кишиневе 14 июня. Об этом сообщили в столичной мэрии.

"Такая мера принята в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19 среди жителей муниципия Кишинев. С понедельника троллейбусы и автобусы возобновят работу в привычном режиме", - подчеркнули в мэрии.

В субботу общественный транспорт ходить будет, так как 13 июня - рабочий день. Это следует из постановления правительства республики.

График отработки простоя
© Sputnik / Moldova
График отработки простоя

С 17 марта по 14 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая введен режим ЧП в области здравоохранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Экономия в перспективе: какие изменения могут ждать общественный транспорт


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края.
День России: праздник, который отмечает вся страна, от мала до велика
Вести с полей: как засуха повлияла на урожай лаванды.
Лавандовые поля: голубые цветы вянут от обезвоживания и палящего солнца
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться