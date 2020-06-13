Новые данные Минздрава: сколько пациентов в тяжелом состоянии

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. К утру субботы в Молдове подтверждены 11 тысяч 93 случая инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1085 - в Приднестровье. Об этом заявило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 48 человек с подозрением на COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 378 человек, 23 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 824 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 1868 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 462, медсестры - 751, фельдшеры - 100, фармацевты - 20, вспомогательный персонал - 535.

За сутки вылечились еще 192 человека, а всего выписаны 6 тысяч 421.

Минздрав сообщил о еще 10 летальных исходах. У всех умерших пациентов были сопутствующие заболевания. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 395 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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