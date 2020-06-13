Президент Молдовы обратился к лидеру Румынии

Глава республики выразил уверенность, что существующие между Молдовой и Румынией отношения дружбы и сотрудничества благодаря совместным усилиям будут динамично развиваться и укрепляться в русле плодотворного взаимодействия.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил лидера Румынии Клауса Йоханниса с Днем рождения.

"Примите самые искренние и теплые поздравления по случаю вашего дня рождения. Пользуюсь этой возможностью, чтобы выразить уверенность в том, что существующие между нашими странами отношения, дружба и сотрудничества благодаря совместным усилиям будут динамично развиваться и укрепляться в русле плодотворного взаимодействия на благо обоих государств", - отмечено в послании Додона к Йоханнису.

Молдавский президент поблагодарил румынский народ и лично лидера этой страны за поддержку, оказываемую республике в борьбе с распространением COVID-19.

"Считаю, что нашей общей целью является обеспечение безопасности и повышение благосостояния граждан. Заверяю вас в том, что Республика Молдова будет и впредь прилагать необходимые усилия для достижения этой общей цели в духе стратегического партнерства, установившегося между нашими государствами", - отметил Додон.

Он пожелал Йоханнису здоровья, радости, долгих лет и успехов в его ответственной деятельности.

Лидеру Румынии исполнилось 13 июня 60 лет. На пост президента Румынии он вступил 21 декабря 2014 года. До этого в течение 14 лет был мэром родного города Сибиу.

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