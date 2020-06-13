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Улица в Кишиневе

Будьте осторожны: названы самые опасные улицы в Кишиневе

© Sputnik
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200613/30565425/budte-ostorozhny-nazvany-samye-opasnye-ulitsy-chisinau.html

Теперь отследить, на каких столичных улицах чаще всего происходят аварии, можно на online-платформе.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Примэрия Кишинева презентовала интерактивную карту с указанием участков дорог, где чаще всего происходят ДТП.

"Сегодня мы запускаем новую интерактивную карту Кишинева, с выделенными участками, где произошло наибольшее количество ДТП в течение 2019 года", - пояснил примар столицы Ион Чебан.

По его словам, к карте также можно получить доступ с мобильного телефона. Информация на ней будет обновляться каждые полгода.

"На данный момент мэрия располагает тремя подобными online-платформами. Речь идет о карте, где представлены улицы и тротуары, на которых ведется ремонт, а также адреса, где наносится дорожная разметка. Другая карта с очагами распространения амброзии на территории столицы. Третья платформа – с расположением туалетов в парковых зонах", - отметил Чебан.

Карта с выделенными участками, где произошло наибольшее количество ДТП в Кишиневе
© Photo : Accidente Rutiere în mun. Chișinău
Карта с выделенными участками, где произошло наибольшее количество ДТП в Кишиневе

Ранее правительство утвердило законопроект об ужесточении наказания за организацию и участие в незаконных уличных гонках. Согласно этой норме, соответствующее деяние будет приравнено к преступлению.

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