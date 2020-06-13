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Дожди

Последствия прошедших дождей в Молдове: пострадавшие сады, поля и крыши домов

© Sputnik / Cezar Salagor
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200613/30565736/posledstviya-proshedshikh-dozhdey-moldova-postradavshie-sady-polya-i-kryshi-domov.html

Ущерб от прошедших в республике ливней оценят местные комиссии по чрезвычайным ситуациям, работающие в районах.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Последствия дождей, которые обрушились на Молдову в пятницу, 12 июня: сорванные крыши, затопленные домохозяйства, сады и поля. Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям МВД страны, привел предварительные данные нанесенного ущерба.

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В населенном пункте Тешкурены, Унгенского района сильный ветер сорвал и повредил порядка 200 квадратных метров металлочерепицы с крыши школы. 

По предварительным данным комиссий по чрезвычайным ситуациям, в селе Четырены, Унгенского района, из-за дождя пострадали шесть гектаров садов и посевов. В Теленештах дожди поставили под угрозу несколько сельскохозяйственных участков.

По данным инспектората, из-за сильного ветра пострадала крыша винзавода в населенном пункте Старые Саратены, Теленештского района. А в селе Киштельница потребовалась помощь спасателей для откачивания дождевой воды из нескольких домохозяйств. Утром в субботу, 13 июня, в этом населенном пункте откачали воду в 6 домохозяйствах, а еще в 11 предстоит.

"В результате непогоды никто не пострадал. Ущерб должен быть оценен комиссиями по чрезвычайным ситуациям, работающим на месте", - отметили в инспекторате.

В пятницу в Молдове действовало сразу два "желтых кода" в связи с жарой и неустойчивым характером погоды.

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