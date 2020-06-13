Додон решил задействовать Нацармию для контроля за ситуацией с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Молдове: для управления ситуацией глава государства решил привлечь армию.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подписал в субботу указ, который дает право задействовать Национальную армию для помощи полиции в целях предотвращения и контроля над распространением коронавируса нового типа.

"Принимая во внимание ход и тенденции развития эпидемиологической ситуации с распространением вируса COVID-19 в стране, идя навстречу обращению Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, подписал указ, дающий право привлекать Национальную армию для оказания необходимой поддержки правоохранительным органам при осуществлении контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предотвращению и контролю над распространением инфекции", - отметил Додон.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения. К утру субботы в республике подтверждены 11 тысяч 93 случая инфицирования COVID-19. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 395 человек, а выздоровевших - 6 тысяч 421.

В период чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа военнослужащие Национальной армии также были задействованы в управлении кризисной ситуацией.

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