Помощь ко Дню России: несколько детских учреждений в Молдове получили подарки

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Ко Дню России сотрудники представительства Россотрудничества и члены правления Русской общины Бельц в рамках акции "Мы вместе" передали подарки детскому центру социального обслуживания Nufarul Alb в селе Глинжены, Фалештского района.

Воспитанники этого учреждения получили в дар бытовую и оргтехнику, средства индивидуальный гигиены, продукты питания и детскую инвалидную коляску.

Акция "Мы вместе", ориентированная на поддержку социально уязвимых групп населения, будет продолжена, заверили в структуре.

Также ко Дню России подопечным Тираспольского психоневрологического дома-интерната Союз русских общин Приднестровья передал гуманитарную помощь от Россотрудничества: стиральную машину, большой запас стирального порошка и инвалидную коляску.

© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве Ко Дню России – гуманитарная помощь молдавскому детскому центру

В этом интернате живут и лечатся люди с особенностями здоровья, трудными судьбами.

Подопечных и сотрудников дома-интерната поздравили с Днем России, "объединяющим граждан не только в Российской Федерации, но и в Приднестровье, и соотечественников во всем мире".

"Визит гостей с подарками в праздничный день ими всегда воспринимается с большой признательностью. Коллектив учреждения поблагодарил за оказанную посильную помощь российской стороны", - добавили в представительстве Россотрудничества.

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