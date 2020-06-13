На Центральном рынке Кишинева прошла проверка: что выявили инспекторы

Власти отмечают, что в условиях пандемического кризиса каждый гражданин обязан строго соблюдать все меры, связанные с гигиеной и личной защитой.

КИШИНЕВ, 13 июн – Sputnik. Центральный рынок Кишинева прошел проверку на соблюдение требований Национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, рекомендаций ВОЗ и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Глава Нацагентства продовольственной безопасности Владислав Котич отметил, что выявлено довольно много несоответствий в том, что касается соблюдения санитарно-эпидемиологических условий, включая область соблюдения продовольственной безопасности.

"Радует, что у всех продавцов есть защитные средства, в том числе перчатки, маски, защитные экраны, дезинфектанты. Но необходимо контролировать и требовать от торговцев регулярного использования дезинфицирующих средств. Кроме того, нужно информировать и мониторизировать посетителей рыка, которые не соблюдают санитарно-эпидемиологические меры", - сказал Котич.

По его словам, усилены проверки продовольственных рынков и продуктовых магазинов для повышения ответственности экономических агентов. Нацагентство продовольственной безопасности задокументировало все нарушения и передаст протоколы полиции. Экономических агентов, которые не будут следовать правилам, ждет наказание, в том числе изъятие санитарно-ветеринарных авторизаций.

"Муниципальное управление продовольственной безопасности Кишинева сконцентрировано довольно большое число инспекторов для наблюдения за ситуацией. Нелегко управлять большим числом торговцев, но в результате внеплановой проверки, проведенной сегодня, констатируем положительную динамику в том, что касается решения Национальной чрезвычайной комиссии в общественном здоровье", - отметил глава муниципального управления продовольственной безопасности столицы Роман Венгер.

Власти отмечают, что в условиях пандемического кризиса каждый гражданин обязан строго соблюдать все меры, связанные с гигиеной и личной защитой.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения. На период чрезвычайного положения из-за коронавируса рынки по всей стране были закрыты. После снятия этого режима базары возобновили работу на большей части республики. Однако в столице рынки открыли свои двери 1 июня.

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