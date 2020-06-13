Свежие данные Минздрава: в Молдове подтвердили еще 366 случаев COVID-19

Общее количество подтвержденных заражений коронавирусом, таким образом, достигло в республике 11 тысяч 459.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 366 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в субботу вечером в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество официально выявленных случаев заражения COVID-19 в Молдове достигло 11 тысяч 459.

© Sputnik / Статистика по ситуации с COVID-19 в Молдове

По данным ведомства, за последние сутки были проведены 1792 тестов, в том числе повторно — 366.

Коронавирус подтвердился и у 37 сотрудников системы здравоохранения.

Общее число вылечившихся достигло 6 тысяч 421 человека.

Минздрав сообщает еще о трех случаях гибели пациентов от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов составило 398.

"С сожалением сообщаем о смерти 61-летней Тамары Гудумак, которая работала лаборантом в районной больнице Елинец. Пациентку госпитализировали в отделение интенсивной терапии районной больницы Единец 5 мая с тяжелой формой COVID-19. Искренние соболезнования семье и коллегам", - отметили в министерстве.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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