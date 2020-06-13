19:08 13 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.22
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Лаборатория. Архивное фото

Свежие данные Минздрава: в Молдове подтвердили еще 366 случаев COVID-19

© Sputnik / Evgeny Byatov
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1350)
438 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200613/30567738/svezhie-dannye-minzdrava-moldova-podtverdili-esche-366-sluchaev-covid-19.html

Общее количество подтвержденных заражений коронавирусом, таким образом, достигло в республике 11 тысяч 459.

КИШИНЕВ, 13 июн - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы еще 366 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в субботу вечером в министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Таким образом, общее количество официально выявленных случаев заражения COVID-19 в Молдове достигло 11 тысяч 459.

Статистика по ситуации с COVID-19 в Молдове
© Sputnik /
Статистика по ситуации с COVID-19 в Молдове

По данным ведомства, за последние сутки были проведены 1792 тестов, в том числе повторно — 366.

Коронавирус подтвердился и у 37 сотрудников системы здравоохранения.

Общее число вылечившихся достигло 6 тысяч 421 человека.

Минздрав сообщает еще о трех случаях гибели пациентов от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов составило 398.

"С сожалением сообщаем о смерти 61-летней Тамары Гудумак, которая работала лаборантом в районной больнице Елинец. Пациентку госпитализировали в отделение интенсивной терапии районной больницы Единец 5 мая с тяжелой формой COVID-19. Искренние соболезнования семье и коллегам", - отметили в министерстве.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1350)

По теме

Коронавирус: един в шести лицах - ученые выявили его разновидности


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники празднований Дня России держат российский флаг в парке Дружбы города Георгиевска Ставропольского края.
День России: праздник, который отмечает вся страна, от мала до велика
Тактическое учение Костромского полка ВДВ с боевой стрельбой в Ярославской области
"Сражение" в условиях незнакомой местности: кадры с тактических учений ВДВ
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться