Новые старые ограничения из-за COVID-19: что в Молдове запрещено до 30 июня

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Часть ограничений, которые действовали в Молдове во время чрезвычайного положения из-за коронавируса, возвращаются.
Руководителям бюджетных подразделений, подчиненных правительству рекомендовано:
- организовать работу сотрудников периодическими циклами;
- привлекать к работе только персонал, строго необходимый для обеспечения работоспособности подразделения, деятельность которого требует обязательного присутствия на работе;
- организовать дистанционную работу для персонала, деятельность которого не требует обязательного присутствия на работе;
- принимать решения о времени простоя для работников, которые не находятся в ежегодном отпуске, неоплачиваемом отпуске, не присутствуют на рабочем месте и которые не могут обеспечить работу на расстоянии.
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До 30 июня включительно в Молдове запрещено:
- деятельность лагерей отдыха и оздоровления для детей, подведомственных Министерству образования, культуры и исследований, с соблюдением мер по предупреждению заражения COVID-19, с возможностью продления срока запрета, в зависимости от эпидемиологической ситуации;
- работа центров реабилитации/восстановления, включая курортносанаторные, за исключением Республиканского центра реабилитации детей и Республиканского экспериментального центра ортопедического протезирования и реабилитации (услуги по раннему вмешательству и амбулаторной медицинской реабилитации).
Возобновлен до 30 июня запрет на:
- нахождение лиц в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т.д.) группами свыше 3 человек. Необходимо в обязательном порядке соблюдать социальную/физическую дистанцию в 1 метр независимо от числа людей;
- людям в возрасте старше 63 лет нельзя пребывать вне дома и в общественных местах без срочной необходимости;
- находиться на детских площадках, спортивных площадках, в зонах отдыха.
Также спецкомиссия постановила запросить органы общественного порядка и национальной обороны усилить мониторинг за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предупреждению и контролю инфекции COVID-19.
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А публичным администрациям Кишинева и Бельц рекомендовано ввести с 15 июня 2020 года специальную программу деятельности общественного транспорта.
"Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем Постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит основанием для привлечения к ответственности за правонарушение и/или уголовной ответственности виновных лиц", - сказано в тексте документа.
С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.
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