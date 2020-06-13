Новые старые ограничения из-за COVID-19: что в Молдове запрещено до 30 июня

Опубликован полный текст последнего постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 12 июня. Документ включает возобновление ряда запретов, действовавших в период ЧП из-за COVID-19.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Часть ограничений, которые действовали в Молдове во время чрезвычайного положения из-за коронавируса, возвращаются.

Руководителям бюджетных подразделений, подчиненных правительству рекомендовано:

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До 30 июня включительно в Молдове запрещено:

деятельность лагерей отдыха и оздоровления для детей, подведомственных Министерству образования, культуры и исследований, с соблюдением мер по предупреждению заражения COVID-19, с возможностью продления срока запрета, в зависимости от эпидемиологической ситуации;

работа центров реабилитации/восстановления, включая курортносанаторные, за исключением Республиканского центра реабилитации детей и Республиканского экспериментального центра ортопедического протезирования и реабилитации (услуги по раннему вмешательству и амбулаторной медицинской реабилитации).

Возобновлен до 30 июня запрет на:

нахождение лиц в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т.д.) группами свыше 3 человек. Необходимо в обязательном порядке соблюдать социальную/физическую дистанцию в 1 метр независимо от числа людей;

людям в возрасте старше 63 лет нельзя пребывать вне дома и в общественных местах без срочной необходимости;

находиться на детских площадках, спортивных площадках, в зонах отдыха.

"Рекомендуется лицам всех возрастов избегать нахождения, без острой необходимости, в закрытых помещениях (торговых помещениях, помещениях по оказанию услуг, спортивных залах и фитнес-залах, административных зданиях и т.д.), коммерческих рынках, предприятиях общественного питания, общественном транспорте", - сказано в постановлении.

Также спецкомиссия постановила запросить органы общественного порядка и национальной обороны усилить мониторинг за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предупреждению и контролю инфекции COVID-19.

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А публичным администрациям Кишинева и Бельц рекомендовано ввести с 15 июня 2020 года специальную программу деятельности общественного транспорта.

"Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем Постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит основанием для привлечения к ответственности за правонарушение и/или уголовной ответственности виновных лиц", - сказано в тексте документа.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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