Молдавские ромы даже в период пандемии не потеряли дар предвидения

Великий Пушкин посвящал свои строки бессарабским цыганам - сегодня они живут по своим правилам: даже во время вирусных испытаний они не гнушаются предсказывать будущее гражданам республики.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. Люди, верящие в предсказания, довольно серьезно относятся к пророчествам, считая, что именно представительницы народа ромов, как никогда точно способны предсказать весь последующий путь человека, лишь взглянув на линии на его ладони, или разложив карты.

Одни покорно воспринимают это, как данность и рок, другие улыбаются и считают забавным народным аттракционом.

Правда ли, что цыганки, обладают даром предсказания и гипноза, а гадая по руке, не всегда говорят всю правду о судьбе человека, чтобы не программировать его психику на негатив?

Об этом корреспонденту радиостудии Sputnik Молдова рассказал барон всех ромов республики Артур Черарь.

© Sputnik / Miroslav Rotari Артур Черарь

"Мы верим в Бога, но никто не доказал, что его нет. Людям свойственно верить и в другие явления, которым они сами на подсознательном уровне придают чудесный, магический характер. И нельзя отрицать, что предсказания цыганок не сбываются, и они не обладают даром предвидения", — заявил Черарь.

По словам лидера всех ромов Молдовы, дар предсказания будущего, владение гипнозом — это не совсем те вещи, которым можно обучиться за несколько месяцев или лет.

Эти способности заложены глубоко в истории, в корнях народа ромов, и являются почти наследством, даром, передающимся по цепочке вверх на протяжении столетий.

"Исторически ромы — очень древний народ. Мы вышли из Индии, из древней цивилизации. Издревле передаются из поколения в поколение и способности к предвидению будущего. Это вошло в генетику нашего народа, и это — дар, отработанный веками", — сообщил собеседник.

Естественно, предсказания цыганок должны опираться на какой-нибудь научно-обоснованный факт. Современная практическая психология сегодня рассматривает такое явление, как нейролингвистическое программирование.

Ученые-психологи считают, что, вводя человека в состояние легкого транса посредством гипноза, цыганки программируют его психику на определенные события, в результате чего человек поражается способностям представительниц этого народа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova