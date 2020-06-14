Аэропорт Кишинева возобновляет работу с 15 июня: что надо знать

Перед отлетом настоятельно рекомендуется пассажирам ознакомиться с правилами безопасности авиакомпании, так как несоблюдения данных мер может послужить отказу в посадке на борт самолета.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Международный аэропорт Kишинева возобновляет свою деятельность с 15 июня. В связи с этим администрация главной воздушной гавани страны предупредила пассажиров о правилах, необходимых для подготовки путешествию и предотвращения риска заражения коронавирусом нового типа.

"В контексте борьбы с пандемии COVID-19, безопасность остается нашим приоритетом. Аэропорт следует международным инструкциям по борьбе с пандемией, адаптировав в этих целях все аэропортовые операции для обеспечения безопасности наших пассажиров, посетителей и сотрудников", - отметили в администрации аэровокзала.

Перед отлетом сотрудники воздушной гавани настоятельно рекомендуют пассажирам ознакомиться с правилами безопасности авиакомпании, так как несоблюдения данных мер может послужить отказу в посадке на борт самолета.

В момент прибытия в аэропорт необходимо:

иметь при себе средства индивидуальной защиты (медицинские маски, дезинфицирующие средства). В здание пассажирского терминала будут допускаться только те пассажиры, у которых есть защитные медицинские маски. Их наличие обязательно для всех пассажиров и лиц в аэропорту. Маски обычно следует заменять после того, как они были использованы в течение максимум четырех часов, поэтому пассажиры должны обеспечить себя достаточным запасом защитных средств на протяжении всего времени путешествия (в аэропорту есть аптечные пункты и автоматы по продаже масок); © Sputnik / Anatolii Kiriak. Новые старые ограничения из-за COVID-19: что в Молдове запрещено до 30 июня

соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2 метра);

регулярно мыть руки не менее 20 секунд с мылом и водой, а также, использовать дезинфицирующий гель для рук на спиртовой основе;

при чихании или кашле прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя;

рекомендуется ограничивать прямой контакт с людьми и не дотрагиваться до поверхностей;

ознакомиться с правилами безопасной утилизации средств индивидуальной защиты. В здании пассажирского терминала аэропорта будут установлены бесконтактные урны для использованных масок;

пассажиры будут подвергаться температурному контролю. Граждане с температурой 38 и выше не будут допускаться в здание пассажирского терминала аэропорта;

по решению государственных властей, в терминал аэропорта допускаются только пассажиры (исключение для тех, кто сопровождает или забирает пассажира, нуждающегося в помощи, лиц с ограниченной подвижностью или несовершеннолетних без сопровождения).

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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