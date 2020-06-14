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Международный аэропорт Кишинева

Аэропорт Кишинева возобновляет работу с 15 июня: что надо знать

© Sputnik / Алена Матвеева
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1352)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200614/30569735/aeroport-chisinau-vozobnovlyaet-rabotu-s-15-iyunya-chto-nado-znat.html

Перед отлетом настоятельно рекомендуется пассажирам ознакомиться с правилами безопасности авиакомпании, так как несоблюдения данных мер может послужить отказу в посадке на борт самолета.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Международный аэропорт Kишинева возобновляет свою деятельность с 15 июня. В связи с этим администрация главной воздушной гавани страны предупредила пассажиров о правилах, необходимых для подготовки путешествию и предотвращения риска заражения коронавирусом нового типа.

"В контексте борьбы с пандемии COVID-19, безопасность остается нашим приоритетом. Аэропорт следует международным инструкциям по борьбе с пандемией, адаптировав в этих целях все аэропортовые операции для обеспечения безопасности наших пассажиров, посетителей и сотрудников", - отметили в администрации аэровокзала.

Перед отлетом сотрудники воздушной гавани настоятельно рекомендуют пассажирам ознакомиться с правилами безопасности авиакомпании, так как несоблюдения данных мер может послужить отказу в посадке на борт самолета.

В момент прибытия в аэропорт необходимо:

  • иметь при себе средства индивидуальной защиты (медицинские маски, дезинфицирующие средства). В здание пассажирского терминала будут допускаться только те пассажиры, у которых есть защитные медицинские маски. Их наличие обязательно для всех пассажиров и лиц в аэропорту. Маски обычно следует заменять после того, как они были использованы в течение максимум четырех часов, поэтому пассажиры должны обеспечить себя достаточным запасом защитных средств на протяжении всего времени путешествия (в аэропорту есть аптечные пункты и автоматы по продаже масок);
    Парк в Кишиневе. Архивное фото
    © Sputnik / Anatolii Kiriak.
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  • соблюдать социальную дистанцию (1,5 - 2 метра);
  • регулярно мыть руки не менее 20 секунд с мылом и водой, а также, использовать дезинфицирующий гель для рук на спиртовой основе;
  • при чихании или кашле прикрывать рот и нос салфеткой или сгибом локтя;
  • рекомендуется ограничивать прямой контакт с людьми и не дотрагиваться до поверхностей;
  • ознакомиться с правилами безопасной утилизации средств индивидуальной защиты. В здании пассажирского терминала аэропорта будут установлены бесконтактные урны для использованных масок;
  • пассажиры будут подвергаться температурному контролю. Граждане с температурой 38 и выше не будут допускаться в здание пассажирского терминала аэропорта;
  • по решению государственных властей, в терминал аэропорта допускаются только пассажиры (исключение для тех, кто сопровождает или забирает пассажира, нуждающегося в помощи, лиц с ограниченной подвижностью или несовершеннолетних без сопровождения).

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с пятницы, 15 мая, ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1352)

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