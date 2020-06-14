14:42 14 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.22
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Александр Пынзарь

Глава Минобороны: снятие режима ЧП из-за COVID-19 не означает конец пандемии

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1352)
175 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200614/30571694/glava-minoborony-snyatie-rezhima-chp-iz-za-covid-19-ne-oznachaet-konets-pandemii.html

Министр обороны отметил, что важно продолжать быть ответственными, оставаться дома, особенно когда нет срочной необходимости выходить на улицу

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Глава министерства обороны Молдовы Александр Пынзарь обратился к гражданам с просьбой соблюдать рекомендации властей в ситуации с COVID-19, носить защитную маску, по возможности не выходить из дома, и уважать тех, кто оказалась на передовой в борьбе с коронавирусом нового типа.

"Знаю, что все устали от этой пандемии, многие из нас еще не научились жить с маской, даже если понимаем, что для нашей же безопасности мы должны ее носить", - написал министр на своей странице в Facebook.

По его словам, снятие режима чрезвычайного положения не означает конец пандемии, вызванной коронавирусом.

© Sputnik / Ilya Pitalev
Врач назвал первый симптом коронавируса

"Чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения не означает возвращение к норме или полному расслаблению. Важно продолжать быть ответственными, оставаться дома, особенно когда нет срочной необходимости выходить на улицу", - отметил Пынзарь.

Он обратил внимание на тех, кто находится на передовой в борьбе коронавирусом. Для них, как считает министр, это все еще довольно трудное время, и они, как и все, хотят быть со своими близкими.

"Здоровье на первом месте, остальное мы восстановим один за другим. Давайте не будем возвращаться назад, в карантинный режим, а сделаем шаг вперед, достигнув окончания борьбы с COVID-19, как это сделали другие страны с ответственными гражданами", - отметил глава Минобороны.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1352)

По теме

Хроника COVID-19 за сутки: Европа ищет вакцину, а коронавирус "не боится" жары


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина в защитной маске и солнцезащитных очках на пляже в Кастильоне-делла-Пеская, Италия
Взяв на море плавки, не забудьте и про маски: новые реалии пляжного отдыха
В Италии под виноградниками обнаружили древнеримскую виллу, которую искали более века
Привет из Римской империи - в Италии обнаружили уникальную находку - видео
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться