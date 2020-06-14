Глава Минобороны: снятие режима ЧП из-за COVID-19 не означает конец пандемии

Министр обороны отметил, что важно продолжать быть ответственными, оставаться дома, особенно когда нет срочной необходимости выходить на улицу

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Глава министерства обороны Молдовы Александр Пынзарь обратился к гражданам с просьбой соблюдать рекомендации властей в ситуации с COVID-19, носить защитную маску, по возможности не выходить из дома, и уважать тех, кто оказалась на передовой в борьбе с коронавирусом нового типа.

"Знаю, что все устали от этой пандемии, многие из нас еще не научились жить с маской, даже если понимаем, что для нашей же безопасности мы должны ее носить", - написал министр на своей странице в Facebook.

По его словам, снятие режима чрезвычайного положения не означает конец пандемии, вызванной коронавирусом.

"Чрезвычайное положение в сфере общественного здравоохранения не означает возвращение к норме или полному расслаблению. Важно продолжать быть ответственными, оставаться дома, особенно когда нет срочной необходимости выходить на улицу", - отметил Пынзарь.

Он обратил внимание на тех, кто находится на передовой в борьбе коронавирусом. Для них, как считает министр, это все еще довольно трудное время, и они, как и все, хотят быть со своими близкими.

"Здоровье на первом месте, остальное мы восстановим один за другим. Давайте не будем возвращаться назад, в карантинный режим, а сделаем шаг вперед, достигнув окончания борьбы с COVID-19, как это сделали другие страны с ответственными гражданами", - отметил глава Минобороны.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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