Свежая сводка по ситуации с COVID-19 в Молдове: в каком состоянии пациенты

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. К утру воскресенья в Молдове подтверждены 11 тысяч 459 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1095 - в Приднестровье. Об этом заявило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 48 человек с подозрением на COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 359 человек, 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 911 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 1905 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 476, медсестры - 764, фельдшеры - 103, фармацевты - 20, вспомогательный персонал - 548.

За сутки выписаны 202 человека, а всего выздоровели 6 тысяч 623.

Минздрав сообщил о еще одном летальном исходе. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 399 человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

© Sputnik / Статистика по ситуации с COVID-19 в Молдове

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