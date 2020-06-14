11:36 14 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.22
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Центр COVID-19 в Кишиневе

Свежая сводка по ситуации с COVID-19 в Молдове: в каком состоянии пациенты

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / DINU BUBULICI
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1352)
112 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200614/30571948/svezhaya-svodka-po-situatsii-covid-19-moldova-kakom-sostoyanii-patsienty.html

Обнародована информация о числе людей, у которых подтвердился COVID-19, а также статистика о выздоровевших и скончавшихся.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. К утру воскресенья в Молдове подтверждены 11 тысяч 459 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, из которых 1095 - в Приднестровье. Об этом заявило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Хроника COVID-19 за сутки: Европа ищет вакцину, а коронавирус "не боится" жары

За последние сутки в центр COVID-19 в Кишиневе госпитализированы 48 человек с подозрением на COVID-19.

В тяжелом состоянии находятся 359 человек, 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 911 госпитализированных - в состоянии средней степени тяжести.

На сегодняшний день подтверждено 1905 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 476, медсестры - 764, фельдшеры - 103, фармацевты - 20, вспомогательный персонал - 548.

За сутки выписаны 202 человека, а всего выздоровели 6 тысяч 623.

Минздрав сообщил о еще одном летальном исходе. Общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции достигло 399 человек. 

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

Статистика по ситуации с COVID-19 в Молдове
© Sputnik /
Статистика по ситуации с COVID-19 в Молдове

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1352)

По теме

Новые старые ограничения из-за COVID-19: что в Молдове запрещено до 30 июня


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина в защитной маске и солнцезащитных очках на пляже в Кастильоне-делла-Пеская, Италия
Взяв на море плавки, не забудьте и про маски: новые реалии пляжного отдыха
В Италии под виноградниками обнаружили древнеримскую виллу, которую искали более века
Привет из Римской империи - в Италии обнаружили уникальную находку - видео
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться