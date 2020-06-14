Крик души медработников: о чем просят сотрудники сектора здоавоохранения

Медработники призывают сограждан проявить солидарность, и, насколько это возможно, никуда не выезжать и не контактировать с людьми без особой необходимости.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Медицинские работники в Молдове все чаще выступают с публичными обращениями к гражданам, чтобы они серьезнее относились к своему здоровью и здоровью окружающих, а также соблюдали меры безопасности, на которых настаивают власти в ситуации с COVID-19.

"Как и наши коллеги в других больницах, которые борются за вашу жизнь и здоровье, и за здоровье ваших детей, мы задыхаемся! Мы задыхаемся в защитных костюмах, и в то же время задыхаемся в отчаянной надежде, что граждане начнут воспринимать эпидемию всерьез. Мы трудимся днем и ночью, отказываемся от других видов деятельности и поездок для обеспечения безопасности и здоровья пациентов в наших больницах", - сказано в обращении медперсонала детской больницы имени В. Игнатенко в Кишиневе.

Сотрудники этого медучреждения призывают сограждан проявить солидарность, и насколько это возможно никуда не выезжать и не контактировать с людьми без особой необходимости.

Медбрат отделения интенсивной терапии института скорой помощи в Кишиневе, студент пятого курса университета медицины и фармации имени Н. Тестемицану Санду Токарчук на своей странице в Facebook призвал население носить защитные маски.

"Мы носим защитную экипировку в течение 20 часов из 24 в 30-градусную жару, потому что кондиционеры отключены, чтобы не допустить распространения инфекции. За смену мы теряем по 1-2 литра жидкости", - отметил молодой человек.

По его словам, большинство медработников работают по трое суток в неделю, надеясь, что вся эта ситуация скоро закончится. "Но у нас некоторые не хотят носить маски, открываются заведения, общественный транспорт забит, рынки и магазины заполнены", - сказал Токарчук.

По его мнению, в Молдове не будет второй волны заражения коронавирусом нового типа, так как первая волна, которая нарастает, в конечном итоге будет продолжать расти "пока не заболеют все жители страны или врачи не упадут на землю, утомленные усталостью, и, соответственно, ситуация выйдет из-под этого небольшого контроля, который есть на данный момент".

"А теперь подумайте еще раз. Маска поможет вам избежать трубки толщиной в палец, которую вставляют до самых легких, катетера до самого мочевого пузыря, чтобы выводить мочу и стул. В лучшем случае вы сможете сходить в утку. И много таблеток, которые расслабляют для вентиляции легких, и чтобы человек ничего не чувствовал", - добавил Токарчук.

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На сегодняшний день подтверждено 1905 случаев заражения среди работников системы здравоохранения, в том числе: врачи - 476, медсестры - 764, фельдшеры - 103, фармацевты - 20, вспомогательный персонал - 548.

Всего в республике подтверждены 11 тысяч 459 случаев инфицирования коронавирусом нового типа. Общее число выздоровевших достигло 6 тысяч 623 человек, а скончавшихся - 399.

© Sputnik / Статистика по ситуации с COVID-19 в Молдове

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения.

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