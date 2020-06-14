Врач-донор: за 30 минут сдачи крови можно внести вклад в спасение 3 жизней

За 10 лет медик Онкоинститута Виталии Пуриче сдал 15 литров крови, дав, таким образом, надежду на жизнь многим людям.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Это история о враче-эндоскописте Онкоинститута Молдовы Виталии Пуриче, который на протяжении 10 лет является донором крови - за это время он сдал порядка 15 литров материала.

Первый раз Пуриче прошел эту процедуру в 2010 году по просьбе университетского товарища. "Его родственник срочно нуждался в переливании крови для операции. Согласился без колебаний. Первая сдача оказалась для меня запоминающейся. После сбора закружилась голова, я даже на некоторое время потерял сознание, но быстро пришел в себя", - рассказал врач.

Он отметил, что сдача крови благоприятна как для здоровья доноров, так и для тех, кто нуждается в этом материале.

Спустя год Пуриче снова отправился в Национальный центр переливания крови в Кишиневе, чтобы сдать кровь для уже для родственника. А после третьей процедуры медик решил стать активным донором. С 2012 года Пуриче сдает кровь регулярно каждые два месяца.

"Горжусь тем, что простым донорством крови спасаю три жизни… Эта процедура предотвращает рак, снижает риск гемохроматоза, поддерживает здоровье сердца и печени, стимулирует выработку клеток крови", - отметил медик.

По его словам, необходимо понимать, что это безболезненная и инвазивная процедура. "Нужно всего 30 минут для того, чтобы спасти жизни", - заключил Пуриче.

Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня.

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