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Донор крови

Врач-донор: за 30 минут сдачи крови можно внести вклад в спасение 3 жизней

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200614/30572915/vrach-donor-za-30-minut-sdachi-krovi-mozhno-vnesti-vklad-v-spasenie-3-zhizney.html

За 10 лет медик Онкоинститута Виталии Пуриче сдал 15 литров крови, дав, таким образом, надежду на жизнь многим людям.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Это история о враче-эндоскописте Онкоинститута Молдовы Виталии Пуриче, который на протяжении 10 лет является донором крови - за это время он сдал порядка 15 литров материала.

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Первый раз Пуриче прошел эту процедуру в 2010 году по просьбе университетского товарища. "Его родственник срочно нуждался в переливании крови для операции. Согласился без колебаний. Первая сдача оказалась для меня запоминающейся. После сбора закружилась голова, я даже на некоторое время потерял сознание, но быстро пришел в себя", - рассказал врач.

Он отметил, что сдача крови благоприятна как для здоровья доноров, так и для тех, кто нуждается в этом материале.

Спустя год Пуриче снова отправился в Национальный центр переливания крови в Кишиневе, чтобы сдать кровь для уже для родственника. А после третьей процедуры медик решил стать активным донором. С 2012 года Пуриче сдает кровь регулярно каждые два месяца.

"Горжусь тем, что простым донорством крови спасаю три жизни… Эта процедура предотвращает рак, снижает риск гемохроматоза, поддерживает здоровье сердца и печени, стимулирует выработку клеток крови", - отметил медик.

По его словам, необходимо понимать, что это безболезненная и инвазивная процедура. "Нужно всего 30 минут для того, чтобы спасти жизни", - заключил Пуриче.

Врач-эндоскопист Онкоинститута Молдовы Виталий Пуриче
© Photo : Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты
Врач-эндоскопист Онкоинститута Молдовы Виталий Пуриче

Всемирный день донора крови отмечается ежегодно 14 июня.

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