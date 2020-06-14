Важно для водителей: вводятся определенные ограничения – детали

Национальный инспекторат общественной безопасности информирует о введении определенных ограничений во время жары.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Движение большегрузного транспорта по дорогам страны будет ограничено в дни, когда температура воздуха будет превышать +30 градусов по Цельсию. Это касается транспортных средств, общая масса которых превышает 20 тонн.

Ограничения не распространяются на пассажирский транспорт и продуктовые машины, а также автомобилей, перевозящих материалы для предотвращения или ликвидации чрезвычайных ситуаций.

"Цель данной меры – предотвратить повреждение асфальтобетонного дорожного покрытия", - отметили в Национальном инспекторате общественной безопасности.

За нарушение водителям грозит до 4500 леев (порядка 260 долларов по текущему курсу Нацбанка).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova