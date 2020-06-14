Кишинев накрыл ливень: некоторые улицы затопило - видео и "фотожабы"

"Желтый код" в действии: по всей республике дожди, и на столицу обрушился ливень. Жару и духоту сменила долгожданная прохлада.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. На Кишинев обрушилась настоящая буря - гром, гроза и ливень. Пользователи социальных сетей активно делятся фотографиями и видео непогоды.

Некоторые улицы в Кишиневе оказались затоплены из-за обрушившегося на столицу ливня. Водители рекомендуют избегать некоторые участки дорог.

Некоторые дороги превратились в самые настоящие реки из дождевой воды и грязи.

Не только улицы, но даже тротуары ушли под воду.

Полиция просит водителей быть внимательнее за рулем, не превышать скорость и сохранять дистанцию.

Не обошлось и без мемов. Пользователи соцсетей публикуют фотожабы.

А до 23.00 воскресенья действует "желтый код" метеоопасности в связи неустойчивым характером погоды.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни (15-25 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova