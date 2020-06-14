17:25 14 Июня 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.58
  • USD17.22
  • RUB0.25
  • RON4.05
  • UAH0.65
Поиск
Ион Чебан

Примар Кишинева прокомментировал последствия ливня в столице

© Sputnik / Osmatesco
Общество
Получить короткую ссылку
16000
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200614/30573749/primar-chisinau-prokommentiroval-posledstviya-livnya-v-stolitse.html

По словам столичного градоначальника, в будущем, чтобы избегать подобных ситуаций, на территории муниципия будет введен желтый или оранжевый код, при действии которого водителям будет рекомендовано не выезжать на улицы города.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан прокомментировал ситуацию в Кишиневе из-за прошедшего в воскресенье ливня.

"Все службы примэрии мобилизованы, чтобы справиться с последствиями непогоды. Из-за дождя - огромное количество воды. Муниципалитет не в состоянии справиться с этой ситуацией", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

Ливень в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
Кишинев накрыл ливень: некоторые улицы затопило - видео и "фотожабы"
По его словам, в будущем, чтобы избегать подобных ситуаций, на территории муниципия будет введен желтый или оранжевый код, при действии которого водителям будет рекомендовано не выезжать на улицы города.

"В отношении всех тех, кто допустил нарушения во время дорожных строительных работ и спровоцировал эти опасные ситуации, будут приняты меры", - отметил Чебан.

До 23.00 воскресенья действует "желтый код" метеоопасности в связи неустойчивым характером погоды.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни (15-25 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Последствия прошедших дождей в Молдове: пострадавшие сады, поля и крыши домов


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Женщина в защитной маске и солнцезащитных очках на пляже в Кастильоне-делла-Пеская, Италия
Взяв на море плавки, не забудьте и про маски: новые реалии пляжного отдыха
В Италии под виноградниками обнаружили древнеримскую виллу, которую искали более века
Привет из Римской империи - в Италии обнаружили уникальную находку - видео
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19.
Молдова – три месяца борьбы с COVID-19

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться