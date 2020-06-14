Примар Кишинева прокомментировал последствия ливня в столице

По словам столичного градоначальника, в будущем, чтобы избегать подобных ситуаций, на территории муниципия будет введен желтый или оранжевый код, при действии которого водителям будет рекомендовано не выезжать на улицы города.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан прокомментировал ситуацию в Кишиневе из-за прошедшего в воскресенье ливня.

"Все службы примэрии мобилизованы, чтобы справиться с последствиями непогоды. Из-за дождя - огромное количество воды. Муниципалитет не в состоянии справиться с этой ситуацией", - написал Чебан на своей странице в Facebook.

По его словам, в будущем, чтобы избегать подобных ситуаций, на территории муниципия будет введен желтый или оранжевый код, при действии которого водителям будет рекомендовано не выезжать на улицы города.

"В отношении всех тех, кто допустил нарушения во время дорожных строительных работ и спровоцировал эти опасные ситуации, будут приняты меры", - отметил Чебан.

До 23.00 воскресенья действует "желтый код" метеоопасности в связи неустойчивым характером погоды.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни (15-25 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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