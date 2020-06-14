Примар Кишинева прокомментировал последствия ливня в столице

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан прокомментировал ситуацию в Кишиневе из-за прошедшего в воскресенье ливня.
"Все службы примэрии мобилизованы, чтобы справиться с последствиями непогоды. Из-за дождя - огромное количество воды. Муниципалитет не в состоянии справиться с этой ситуацией", - написал Чебан на своей странице в Facebook.
"В отношении всех тех, кто допустил нарушения во время дорожных строительных работ и спровоцировал эти опасные ситуации, будут приняты меры", - отметил Чебан.
До 23.00 воскресенья действует "желтый код" метеоопасности в связи неустойчивым характером погоды.
"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни (15-25 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
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