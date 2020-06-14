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Медицинские работники

Минздрав: подтвержден 281 новый случай инфицирования COVID-19

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1355)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200614/30573814/minzdrav-podtverzhdeny-281-novykh-sluchaev-infitsirovaniya-COVID-19.html

Общее количество подтвержденных заражений коронавирусом, таким образом, достигло в республике 11 тысяч.

КИШИНЕВ, 14 июн - Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксирован еще 281 лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в воскресенье вечером в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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Таким образом, общее количество официально выявленных случаев заражения COVID-19 в Молдове достигло 11 тысяч 740.

По данным ведомства, за последние сутки были проведены 984 теста, в том числе повторно — 142.

Коронавирус подтвердился и у 15 сотрудников системы здравоохранения.

В министерство сообщили о еще 202 выздоровевших. Общее число вылечившихся достигло 6 тысяч 623 человека.

Минздрав подтвердил еще о 7 случаях гибели пациентов от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов составило 406.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1355)

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