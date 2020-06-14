Последствия ливня в Кишиневе: из-за рухнувшего забора пострадали автомобили

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. Ливень, который прошел в воскресенье после обеда в Кишиневе, принес большие хлопоты жителям города. Спустя всего полчаса дождя столичные улицы превратились в реки - движение транспорта оказалось затруднительным. Не обошлось и без ЧП. Так, в столичном секторе Буюканы пострадали два автомобиля, припаркованных рядом со стройкой. Инцидент произошел на улице Н. Костин.

На видео, которое появилось в Сети, видно, что на машины упал каменный забор. А произошло это из-за размытия грунта.

Примар Кишинева Ион Чебан, комментируя последствия ливня, написал в Facebook, что все службы примэрии мобилизованы". Из-за дождя - огромное количество воды. Муниципалитет не в состоянии справиться с этой ситуацией", - отметил Чебан.

По его словам, в будущем, чтобы избегать подобных ситуаций, на территории муниципия будет введен желтый или оранжевый код, при действии которого водителям будет рекомендовано не выезжать на улицы города.

До 23.00 воскресенья действует "желтый код" метеоопасности в связи неустойчивым характером погоды.

"В указанный период ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами сильные ливни (15-25 литров на квадратный метр) с градом и усилением шквалистого ветра, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду", - сообщили в Госгидрометеорологической службе.

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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

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