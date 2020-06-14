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Женщина в защитной маске и перчатках едет в почти пустом транспорте

Общественный транспорт в Кишиневе будет ходить по специальному графику

© AP Photo / Francisco Seco
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200614/30575682/obschestvennyy-transport-chisinau-budet-khodit-po-spetsialnomu-grafiku.html

До конца месяца троллейбусы, автобусы и маршрутки будут работать в специальном режиме. Без маски в общественный транспорт нельзя.

КИШИНЕВ, 14 июн – Sputnik. С 15 по 30 июня общественный транспорт в Кишиневе вновь будет ходить по специальному графику. Речь идет как о троллейбусах, автобусах, так и о маршрутках. Это следует из постановления Чрезвычайной комиссии общественного здоровья столицы.

Программа работы общественного транспорта в утренние часы – с 05.00 до 10.30, а в вечерние – с 15.30 до 21.30.

В обычных троллейбусах и автобусах максимальное число пассажиров не должно превышать 35-40 человек, в крупногабаритных ("гармошка") – 50-60 человек, а микроавтобусах – количество сидячих мест в них.

Парк в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Новые старые ограничения из-за COVID-19: что в Молдове запрещено до 30 июня

В документе отмечено, что без защитных масок в общественный транспорт людей пускать не будут.

"Чрезвычайная комиссия общественного здоровья попросит центральные публичные власти, чтобы сотрудники органов правопорядка (карабинеров и/или военнослужащих армии) присутствовали на остановках общественного транспорта для мониторинга пассажиров, для контроля за запрещенной посадкой, в соответствии с установленными правилами, для недопущения формирования скопления людей", - отмечено в документе.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1355)

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