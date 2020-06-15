Новые послабления и запреты: транспорт, рестораны и зоны отдыха

С 15 июня в стране снимают некоторые ограничения на экономическую деятельность, в то же время, в связи с ростом количества зараженных COVID-19, часть запретов возвращают.

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Уже с понедельника, 15 июня, в Молдове возобновляют свою деятельность некоторые общественные заведения. Однако, что касается другой социальной и экономической деятельности, вступают в силу и определенные запреты.

Кафе и рестораны

В Молдове возобновляется работа ресторанов, баров и кафе. При этом все заведения должны будут строго соблюдать меры защиты от коронавируса, предписанные Минздравом.

Вот что необходимо делать:

сохранять социальную дистанцию минимум в один метр; © Sputnik / Rodion Proca В Молдове сняли ограничения на международные авиаперелеты

избегать скопления людей;

соблюдать этикет при кашле;

как можно чаще мыть и обрабатывать дезинфицирующими средствами руки;

носить защитную маску.

"От нашего поведения в дальнейшем зависит динамика пандемии. Вместе мы можем спасти жизни", - отметили в Минздраве.

Общественный транспорт

С 15 по 30 июня общественный транспорт в Кишиневе вновь будет ходить по специальному графику. Речь идет как о троллейбусах, автобусах, так и о маршрутках. Это следует из постановления Чрезвычайной комиссии общественного здоровья столицы.

Программа работы общественного транспорта в утренние часы – с 05.00 до 10.30, а в вечерние – с 15.30 до 21.30.

В обычных троллейбусах и автобусах максимальное число пассажиров не должно превышать 35-40 человек, в крупногабаритных ("гармошка") – 50-60 человек, в микроавтобусах – количество сидячих мест в них.

В документе отмечено, что без защитных масок в общественный транспорт людей пускать не будут.

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"Чрезвычайная комиссия общественного здоровья попросит центральные публичные власти, чтобы сотрудники органов правопорядка (карабинеры и/или военнослужащие армии) присутствовали на остановках общественного транспорта для мониторинга пассажиров в соответствии с установленными правилами, для недопущения формирования скопления людей", - отмечено в документе.

Запреты до 30 июня

Часть ограничений, которые действовали в Молдове во время чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа, возвращаются. Это следует из постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

Так, до 30 июня снова запрещено:

нахождение лиц в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т.д.) группами свыше 3 человек. В обязательном порядке нужно соблюдать социальную/физическую дистанцию в 1 метр; © Sputnik / Anatolii Kiriak. Новые старые ограничения из-за COVID-19: что в Молдове запрещено до 30 июня

пребывание граждан в возрасте старше 63 лет вне дома и в общественных местах без срочной необходимости;

нахождение на детских и спортивных площадках, в зонах отдыха.

До 30 июня включительно прекращена деятельность подведомственных Минобразования лагерей отдыха и оздоровления для детей, а также центров реабилитации/восстановления, включая курортносанаторные.

Работа бюджетников

Руководителям бюджетных подразделений, подчиненных правительству, рекомендовано:

организовать работу сотрудников периодическими циклами;

привлекать к работе только персонал, строго необходимый для обеспечения работоспособности подразделения, деятельность которого требует обязательного присутствия на работе;

организовать дистанционную работу для персонала, деятельность которого не требует обязательного присутствия на работе;

принимать решения о времени простоя для работников, которые не находятся в ежегодном отпуске, неоплачиваемом отпуске, не присутствуют на рабочем месте и которые не могут обеспечить работу на расстоянии.

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Также спецкомиссия постановила запросить органы общественного порядка и национальной обороны усилить мониторинг за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предупреждению и контролю инфекции COVID-19.

"Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем Постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит основанием для привлечения к ответственности за правонарушение и/или уголовной ответственности виновных лиц", - сказано в тексте документа.

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