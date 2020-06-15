Новые послабления и запреты: транспорт, рестораны и зоны отдыха

КИШИНЕВ, 15 июн – Sputnik. Уже с понедельника, 15 июня, в Молдове возобновляют свою деятельность некоторые общественные заведения. Однако, что касается другой социальной и экономической деятельности, вступают в силу и определенные запреты.
Кафе и рестораны
В Молдове возобновляется работа ресторанов, баров и кафе. При этом все заведения должны будут строго соблюдать меры защиты от коронавируса, предписанные Минздравом.
Вот что необходимо делать:
- сохранять социальную дистанцию минимум в один метр;© Sputnik / Rodion Proca
- избегать скопления людей;
- соблюдать этикет при кашле;
- как можно чаще мыть и обрабатывать дезинфицирующими средствами руки;
- носить защитную маску.
"От нашего поведения в дальнейшем зависит динамика пандемии. Вместе мы можем спасти жизни", - отметили в Минздраве.
Общественный транспорт
С 15 по 30 июня общественный транспорт в Кишиневе вновь будет ходить по специальному графику. Речь идет как о троллейбусах, автобусах, так и о маршрутках. Это следует из постановления Чрезвычайной комиссии общественного здоровья столицы.
Программа работы общественного транспорта в утренние часы – с 05.00 до 10.30, а в вечерние – с 15.30 до 21.30.
В обычных троллейбусах и автобусах максимальное число пассажиров не должно превышать 35-40 человек, в крупногабаритных ("гармошка") – 50-60 человек, в микроавтобусах – количество сидячих мест в них.
В документе отмечено, что без защитных масок в общественный транспорт людей пускать не будут.
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"Чрезвычайная комиссия общественного здоровья попросит центральные публичные власти, чтобы сотрудники органов правопорядка (карабинеры и/или военнослужащие армии) присутствовали на остановках общественного транспорта для мониторинга пассажиров в соответствии с установленными правилами, для недопущения формирования скопления людей", - отмечено в документе.
Запреты до 30 июня
Часть ограничений, которые действовали в Молдове во время чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа, возвращаются. Это следует из постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
Так, до 30 июня снова запрещено:
- нахождение лиц в общественных местах (леса, парки, аллеи, пляжи и т.д.) группами свыше 3 человек. В обязательном порядке нужно соблюдать социальную/физическую дистанцию в 1 метр;© Sputnik / Anatolii Kiriak.
- пребывание граждан в возрасте старше 63 лет вне дома и в общественных местах без срочной необходимости;
- нахождение на детских и спортивных площадках, в зонах отдыха.
- До 30 июня включительно прекращена деятельность подведомственных Минобразования лагерей отдыха и оздоровления для детей, а также центров реабилитации/восстановления, включая курортносанаторные.
Работа бюджетников
Руководителям бюджетных подразделений, подчиненных правительству, рекомендовано:
- организовать работу сотрудников периодическими циклами;
- привлекать к работе только персонал, строго необходимый для обеспечения работоспособности подразделения, деятельность которого требует обязательного присутствия на работе;
- организовать дистанционную работу для персонала, деятельность которого не требует обязательного присутствия на работе;
- принимать решения о времени простоя для работников, которые не находятся в ежегодном отпуске, неоплачиваемом отпуске, не присутствуют на рабочем месте и которые не могут обеспечить работу на расстоянии.
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Также спецкомиссия постановила запросить органы общественного порядка и национальной обороны усилить мониторинг за соблюдением физическими и юридическими лицами мер по предупреждению и контролю инфекции COVID-19.
"Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем Постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит основанием для привлечения к ответственности за правонарушение и/или уголовной ответственности виновных лиц", - сказано в тексте документа.
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